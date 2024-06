Toyota weer bovenaan in VT2 Le Mans, stevige crash Ilott

De openingsdag van de 24 uur van Le Mans zat er nog niet op na de kwalificatie. Twee uur na het vallen van de finishvlag in die sessie mochten de 62 teams zich weer op de baan melden voor de tweede vrije training, die om 22.00 uur van start ging en zou doorlopen tot middernacht. Het is een goede test om gewend te raken aan de koelere en donkere omstandigheden op het 13,626 kilometer lange Circuit de la Sarthe, wat met name voor de Hypercar-coureurs handig was. De bandenwarmers zijn in tegenstelling tot vorig jaar ook voor dit evenement in de ban gedaan en dus zullen de coureurs ook in de race deze goed moeten kunnen opwarmen. Met baantemperaturen van 21 graden en een buitentemperatuur van 16 graden was het al fris te noemen.

Robert Kubica had er meteen zin in en noteerde in de #83 AF Corse Ferrari 499P een rondetijd van 3.27.998, waarmee hij een gat van bijna een seconde sloeg naar Matthieu Vaxiviere in de #36 Alpine A424. Sébastien Buemi nam in de #8 Toyota GR010 Hybrid niet veel later de koppositie over: 3.27.474. Na een uur trainen was het inmiddels goed donker in Le Mans en stond die tijd van Buemi nog altijd bovenaan. Aan die volgorde aan de top zou verder ook nog maar weinig veranderen: wel schoof de #6 Porsche Penske naar de derde plek ten koste van de Alpine. Die was ook al naar P8 verwezen doordat de #12 Jota Porsche, #3 Cadillac Racing, #35 Alpine en #51 Ferrari deze waren voorbij gestreefd. De #7 Toyota en #5 Porsche maakten de top-tien compleet.

Het team van Robin Frijns, dat met de BMW Art Car rijdt, was terug te vinden op de zeventiende plek. Voor de zusterbolide eindigde de sessie in mineur: Dries Vanthoor verremde zich bij Indianapolis en raakte met zijn voorbumper de baanafzetting. Hij kon wel zelf terug naar de pits, maar het was wel een tegenvaller voor het team dat nog snelste was in de kwalificatie. Voor de #12 Jota Porsche eindigde het nog slechter: Callum Ilott was gecrasht na de esses in de run naar Tertre Rouge en hoewel hij zelf in orde was, kon dat niet worden gezegd van zijn 963 LMDh.

Bij de LMP2's nam de #37 Cool Racing de snelste tijd voor zijn rekening. Met 3.35.368 waren zij ruim een seconde sneller dan de #22 United Autosports. De #65 Panis Racing maakte de top-drie van deze klasse compleet, waarbij de eerste Nederlander op plaats zeven eindigde. Nicky Catsburg en zijn #45 Crowdstrike Racing by APR waren goed voor een rondetijd van 3.37.494. Job van Uitert werd negende namens de #28 IDEC Sport. Het team van Bent Viscaal eindigde deze VT2 op de veertiende plek in eigen klasse.

In de LMGT3-klasse kende de #46 BMW nog een teleurstellende kwalificatie met de twaalfde tijd in eigen klasse, maar in deze tweede vrije training was het team van Valentino Rossi lange tijd bovenaan te vinden. Teamgenoot Ahmad Al Harthy zette 3.59.104 op de klokken en was halverwege de training zes tienden sneller dan de Iron Dames. Uiteindelijk bleek deze rondetijd niet genoeg om de sessie als snelste af te sluiten, want die eer ging naar de #88 Proton Competition Ford Mustang GT3: 3.58.689. Daarmee hielden zij nipt de #777 D'Station Racing Aston Martin achter zich. Die had op zijn beurt slechts één duizendste van een seconde over ten opzichte van de #31 Team WRT. Het team van Morris Schuring eindigde deze sessie als P9 in de LMGT3-klasse, Larry ten Voorde's #66 JMW Motorsport moest genoegen nemen met de achttiende tijd.

Uitslag tweede vrije training 24 uur van Le Mans