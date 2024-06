BMW snelste in kwalificatie Le Mans, Van der Zande en De Vries naar hyperpole

Woensdag werden de voorbereidingen op de 24 uur van Le Mans echt afgetrapt met de eerste vrije training, waarin de teams en coureurs drie uur de tijd kregen om aan de afstelling te werken met het oog op de kwalificatie. Die stond gepland voor woensdagavond om 19.00 uur. In deze sessie van een uur werd nog niet gestreden om de pole-position, maar wel om de acht startbewijzen voor de hyperpole van donderdag. Dan pas worden ook de pole-positions in de drie klassen verdeeld.

Daar waar Toyota de eerste vrije training afsloot met de snelste tijd, was het Cadillac dat zich goed liet zien in de eerste helft van de kwalificatie van de Hypercar-klasse. Sébastien Bourdais zette de #3 Cadillac V-Series.R - die hij deelt met Renger van der Zande en Scott Dixon - op de eerste plek met 3.24.642, waarmee hij een kleine tiende marge had op Antonio Fuoco in de #50 Ferrari 499P. Op iets meer een tiende van Bourdais klokte Kamui Kobayashi de derde tijd in de #7 Toyota GR010-Hybrid, die hij in de 24 uur van Le Mans zal delen met Nyck de Vries.

In de laatste tien minuten gingen de meeste teams er nog eens voor zitten en dat leverde meteen een verbetering op van de #15 WRT BMW M Hybrid V8, waarin Dries Vanthoor 3.24.465 als nieuwe toptijd noteerde. Diverse coureurs wilden die tijd nog aanvallen, maar met 2 minuten en 27 seconden te gaan werd de rode vlag gezwaaid na een spin van Kobayashi. De sessie werd ook niet meer hervat, waardoor de #15 WRT BMW de sessie bovenaan afsloot en zich als snelste plaatste voor de hyperpole. De #3 Cadillac plaatste zich met de tweede tijd, met de #50 Ferrari op de derde plek.

Ondanks zijn late spin mogen Kobayashi en de #7 Toyota zich als nummer vier opmaken voor de hyperpole, waar ze gezelschap krijgen van de #35 Alpine A424, de #2 Cadillac, de #51 Ferrari en de #8 Porsche Penske Motorsport Porsche 963. Het doek wat betreft de strijd om pole-position is daardoor gevallen voor de #12 Jota Porsche, die op een kleine tiende buiten de boot viel met de negende tijd. Robin Frijns kwam in de #20 WRT BMW niet in de buurt van een plekje in de hyperpole. De Nederlander klokte 3.26.223, kwam daarmee ongeveer een seconde tekort op de achtste plek en moest genoegen nemen met de zeventiende startpositie.

Ook in LMP2 en LMGT3 Nederlander in hyperpole

In de LMP2-klasse wist ook een van de Nederlandse deelnemers zich te plaatsen voor de hyperpole. Job van Uitert kreeg dat voor elkaar in de #28 Idec Sport Oreca, waarin hij met 3.34.215 de vijfde tijd noteerde. Hij gaf een ruime seconde toe op snelste man Malthe Jakobsen in de #37 Cool Racing Oreca, die 3.32.827 op de klokken zette. Ook de #14 AO by TF, de #23 United Autosports, de #65 Panis Racing, de #10 Vector Sport, de #33 DKR Engineering en de #22 United Autosports plaatsten zich voor de strijd om pole-position. Bent Viscaal viel met zijn twaalfde tijd in de #9 Proton Oreca buiten de boot, dat gold ook voor Colin Braun in de #45 Crowdstrike by APR-bolide. De Amerikaan, die de auto deelt met onder meer Nicky Catsburg, eindigde als zestiende en laatste.

Tot slot wisten Larry ten Voorde zich te plaatsen voor de hyperpole van de LMGT3-klasse. Dat deed hij door de #66 JMW Motorsport Ferrari 296 zelf naar de zevende tijd te sturen met 3.56.443. Hij was daarmee een ruime seconde langzamer dan Ben Barker, die de #77 Proton Ford Mustang naar 3.55.263 stuurde om een plek in de hyperpole af te dwingen. Ook de #70 Inception McLaren, de #82 TF Sport Corvette, de #60 Iron Lynx Lamborghini, de #92 Manthey Purerxcing Porsche, de #27 Heart of Racing Aston Martin en de #777 D'Station Aston Martin plaatsten zich voor de strijd om pole. Morris Schuring zag intussen dat Richard Lietz in de #91 Manthey EMA Porsche niet verder kwam dan de zestiende tijd, waarmee zij geen plekje in de hyperpole afdwongen.

Uitslag kwalificatie 24 uur van Le Mans