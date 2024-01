Formule 1-coureurs die ook actief waren in de 24 uur van Daytona

De 24 uur van Daytona begint zaterdag 27 januari om 19.30 uur Nederlandse tijd en eindigt een etmaal later, op zondag 28 januari. De 24-uurs race vindt plaats op de Daytona International Speedway in Florida. Het parcours dat voor de race wordt gebruikt, is 5,73 km lang en gaat deels over de oval en deels over een bochtig asfaltlint op het middenterein.

Mede door de vroege plek in het jaar op de autosportkalender, trekt het iconische evenement coureurs uit verschillende klassen, waaronder ook de Formule 1. Hier zijn alle voormalige F1-coureurs die dit jaar deelnemen aan de 24 uur van Daytona en alle F1-winnaars van voorgaande edities.

Formule 1-coureurs die meedoen aan de 24 uur van Daytona

Jenson Button – GTP

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Jenson Button (links) met Marcus Ericsson

F1-starts: 306

F1-titels: 1 (Brawn - 2009)

Daytona 24 Hours-starts: 0

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Jenson Button debuteert op Daytona in de Acura ARX-06 van het team Wayne Taylor Racing with Andretti, samen teamgenoten Jordan Taylor, Louis Deletraz en Colton Herta.

Button racete 17 jaar in de Formule 1 voor teams als Williams, Benetton, Renault en McLaren. De Britse coureur won het F1-wereldkampioenschap in 2009 met het Brawn GP-team en hielp het team aan het constructeurskampioenschap in datzelfde jaar.

Na zijn F1-carrière is Button blijven deelnemen aan autosportevenementen. Hij won in 2018 de Super GT-titel met teamgenoot Naoki Yamamoto. Hoewel hij het meest bekend is van zijn tijd in de Formule 1, heeft Button ook ervaring met de enduranceracerij. Voordat hij de F1 bereikte, nam hij in 1999 deel aan de 24 uur van Spa, samen met Tomas Enge en David Saelens, maar door uitlaatgassen in de cockpit werd hij na 22 ronden gediskwalificeerd.

Hij maakte in 2018 zijn debuut in de 24 uur van Le Mans, maar finishte niet door een motorprobleem. Button reed in 2023 zowel in IMSA als op Le Mans. Hij behaalde een vijfde plaats tijdens IMSA's Petit Le Mans-race op Road Atlanta met een Porsche 963 voor het JDC-Miller Motorsport-team en reed met een aangepaste NASCAR-auto in de Garage 56-klasse bij zijn terugkeer op Le Mans.

Na Daytona rijdt Button dit seizoen fulltime in het WEC voor Jota in een Porsche 963.

Marcus Ericsson - GTP

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Marcus Ericsson

F1-starts: 97

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 1

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Marcus Ericsson bestuurt de tweede Acura ARX-06 van Wayne Taylor Racing with Andretti. De Zweedse coureur rijdt samen met Ricky Taylor en Filipe Albuquerque, en een andere voormalig F1-coureur, Brendon Hartley, maakt de line-up compleet. Ericsson bracht tussen 2014 en 2018 vijf jaar door in de Formule 1, bij Caterham en Sauber. Zijn succes was beperkt, met slechts 18 punten en een achtste plaats als beste resultaat. In 2019 stapte hij over naar IndyCar en had hij meer succes, met tot nu toe vier overwinningen, waaronder de Indianapolis 500 van 2022. Zijn primaire programma is dit jaar in IndyCar, waar hij overstapte van Chip Ganassi Racing naar Andretti Global.

Felipe Massa – LMP2

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Felipe Massa

F1-starts: 269

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 0

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Felipe Massa rijdt samen met Gar Robinson, Felipe Fraga en Josh Burden in een ORECA-Gibson 07 voor het Riley-team. De Braziliaanse coureur reed vijftien seizoenen in de Formule 1 voor Sauber, Ferrari en Williams en won elf races. Massa werd tweede in het F1-wereldkampioenschap van 2008, op slechts één punt van Lewis Hamilton.

In augustus 2023 begon hij een rechtszaak tegen de FIA, naar aanleiding van het resultaat van de Grand Prix van Singapore van 2008. Hij beweert dat hij aanspraak maakt op de titel. Sinds het einde van zijn F1-carrière in 2017 heeft Massa geracet in de Formule E en Braziliaanse Stock Cars.

Romain Grosjean – GT Daytona

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Romain Grosjean (links)

F1-starts: 179

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 1

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Romain Grosjean neemt voor Iron Lynx deel aan de pro-am GT Daytona-categorie, in een Lamborghini Huracan GT3 Evo2. De Zwitsers-Franse coureur wordt vergezeld door teamgenoten Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni en Matteo Cairoli.

Grosjean behaalde geen overwinningen maar wel tien podiumplaatsen tijdens zijn tienjarige Formule 1-carrière, waarin hij reed voor Renault, Lotus en Haas. Tijdens zijn laatste F1-seizoen in 2020 maakte Grosjean een ernstige crash mee tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein, waarbij zijn auto vast kwam te zitten onder de vangrail en in brand vloog.

Hij miste de laatste twee races van het seizoen en er werd aangekondigd dat Haas zijn contract voor 2021 niet zou verlengen. Naast zijn verplichtingen als Lamborghini-fabrieksrijder, dat het volledige WEC rijdt met een SC63 Hypercar van Iron Lynx, rijdt Grosjean ook in de IndyCar Series. Hij is in die klasse overgestapt van Andretti naar het team van Juncos Hollinger Racing.

Paul di Resta – LMP2

Foto door: Jake Galstad / Motorsport Images Paul di Resta

F1-starts: 59

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 1

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Paul di Resta rijdt in een ORECA-Gibson 07 voor United Autosports met teamgenoten Dan Goldburg, Bijoy Garg en Felix Rosenqvist. De Schot reed tien seizoenen in de DTM en pakte in 2010 de titel met Mercedes. Tussendoor bracht hij drie seizoenen in de F1 door en tussen 2011 en 2013 in totaal 121 punten scoorde voor Force India.

Hij maakte eenmalig zijn opwachting tijdens de Grand Prix van Hongarije van 2017 voor Williams, als invaller voor de zieke Felipe Massa, maar viel tien ronden voor het einde uit met een olielek. Na de Formule 1 keerde hij terug in de DTM. Hoewel hij geen tweede titel kon winnen, eindigde hij in 2018 wel als derde in het kampioenschap.

Di Resta doet sinds 2018 mee aan endurance-evenementen met United Autosports, het jaar waarin hij zijn eerste en tot nu toe enige start maakte op Daytona. Zijn carrière bij het team bereikte een hoogtepunt met een overwinning in de LMP2-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans in 2020.

Naast een parttime IMSA-programma en een fulltime deal in de European Le Mans Series met United Autosports in 2024, zal hij ook het volledige WEC-seizoen rijden met Peugeot. Di Resta kwam bij de Franse fabrikant voor de langverwachte toetreding tot het WEC in 2022 en is sindsdien altijd aanwezig geweest in de line-up, met als beste finish tot nu toe de derde plaats op Monza in de 9X8 Hypercar van het team in het afgelopen seizoen.

Felipe Nasr – GTP

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Felipe Nasr (links)

F1-starts: 39

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 8

Daytona 24 Hours-zege: 1 (in de GTD Pro-klasse)

Felipe Nasr rijdt samen met teamgenoten Dane Cameron, Josef Newgarden en Matt Campbell in een Porsche 963 voor het fabrieksteam van Porsche Penske Motorsport. De Braziliaan reed in 2015 en 2016 twee seizoenen in de Formule 1 voor Sauber en scoorde 29 punten in zijn carrière. Het leeuwendeel daarvan kwam uit zijn rookie-seizoen, toen hij vijfde werd bij zijn debuut in Australië.

Maar zijn twee punten voor de negende plaats in de Grand Prix van Brazilië van 2016 waren van cruciaal belang om Sauber voor Manor te laten eindigen in het constructeurskampioenschap, de enige punten die het Zwitserse team behaalde in een moeilijk seizoen.

Nasr won in 2019 en 2021 IMSA Sportscar-titels met het Action Express Cadillac-team en werd in 2018 en 2019 twee keer tweede op Daytona, voordat hij in 2022 bij Porsche ging rijden en op Daytona de GTD Pro-categorie won. Hij zal het volledige IMSA-seizoen met Cameron rijden.

Sebastien Bourdais – GTP

Foto door: Art Fleischmann Sebastien Bourdais

F1-starts: 27

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 14

Daytona 24 Hours-zeges: 2 (1 overall en 1 in de GTLM-klasse)

Sebastien Bourdais zal het volledige IMSA-seizoen met Cadillac rijden en wordt tijdens de 24 uur van Daytona vergezeld door teamgenoten Renger van der Zande, Scott Dixon en Alex Palou in de Cadillac V-Series.R, die onder de vlag van Cadillac Racing wordt gerund door Chip Ganassi Racing.

Zes jaar nadat hij in 2002 de International Formula 3000-titel won, kreeg Bourdais in 2008 eindelijk zijn kans in de Formule 1, nadat hij in evenzoveel seizoenen vier Champ Car-titels op zijn naam wist bij te schrijven. Hij bracht anderhalf jaar door bij Toro Rosso, waar hij in 2008 en de eerste negen ronden van 2009 een volledig seizoen aan de zijde van teamgenoot Sebastian Vettel reed, maar slechts zes punten wist te scoren.

De Fransman heeft in zijn carrière in veel sportwagenseries gereden en heeft belangrijke overwinningen behaald, waaronder de 24 uur van Spa (2002), de 24 uur van Daytona (2014) en de 12 uur van Sebring (2021). Hij werd drie keer tweede tijdens de 24 uur van Le Mans voor Peugeot (in 2007, 2009 en 2011) en won in 2016 de GTE Pro-klasse op Le Mans met Ford, voordat hij het jaar daarop de GTLM-klasse won op Daytona.

Brendon Hartley – GTP

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Brendon Hartley

F1-starts: 25

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 3

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Brendon Hartley zal met een Acura ARX-06 racen voor Wayne Taylor Racing with Andretti. De Nieuw-Zeelander vormt een duo met IMSA fulltimers Ricky Taylor en Filipe Albuquerque en Marcus Ericsson, die alleen Daytona rijdt.

Hartley maakte 25 starts in de Formule 1. Hij debuteerde tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2017, waar hij Pierre Gasly verving bij Toro Rosso, omdat de Franse coureur deelnam aan het Japanse Super Formula-kampioenschap. Hij bleef de rest van het seizoen ter vervanging van Daniil Kvyat en werd in 2018 fulltime coureur voor het team. Zijn tijd in de Formule 1 was lastig en hij pakte slechts vier punten tegenover de 29 van teamgenoot Gasly.

Uiteindelijk vond hij zijn weg naar de enduranceracerij, waarin hij uitblonk met drie overwinningen op rij in de 24 uur van Le Mans met twee verschillende fabrikanten. Zijn eerste, in 2017, behaalde hij samen met Timo Bernhard en Earl Bamber voor Porsche. Na zijn F1-periode ging hij bij Toyota aan de slag en won hij de race van 2020 met Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima, voordat hij er in 2022 een derde aan toevoegde met Buemi en Ryo Hirakawa.

Hij won ook vier keer de titel in het World Endurance Championship (2015, 2017, 2022 en 2023), samen met Mark Webber en de Duitser Timo Bernhard in 2015. Hartley rijdt voor WTR with Andretti vijf enduranceraces op de IMSA-kalender in 2024, naast zijn verplichtingen bij Toyota in het WEC.

Gianmaria Bruni – GTP

Foto door: Porsche Gianmaria Bruni (links) met Harry Tincknell en Neel Jani

F1-starts: 18

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 7

Daytona 24 Hours-zeges: 1 (in de LMP2-klasse)

Gianmaria Bruni bestuurt de Porsche 963 voor Proton Competition naast teamgenoten Neel Jani, Romain Dumas en Alessio Picariello. De Italiaanse coureur reed slechts één seizoen in de Formule 1 voor Minardi in 2004.

Het team van Paul Stoddart, dat krap bij kas zat, worstelde tijdens het seizoen met de auto omdat die minder ver ontwikkeld was dan de rest van de grid, waardoor het team als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap. Bruni presteerde meestal beter dan teamgenoot Zsolt Baumgartner, maar verloor zijn beste kans op punten in Indianapolis door een crash in de eerste bocht, terwijl Baumgartner profiteerde van een uitputtingsslag en het laatste punt pakte.

Bruni werd na zijn F1-carrière een belangrijke kracht in de GT-racerij en behaalde vier overwinningen in de 24 uur van Le Mans voor Ferrari en Porsche, waarvan de meest recente in 2022. Hij maakt sinds het begin deel uit van het prototypeprogramma van het privéteam Proton en maakte vorig seizoen deel uit van het LMP2-klassewinnende team op Daytona, toen zijn teamgenoot James Allen op de streep de overwinning pakte.

Alexander Rossi – GT Daytona Pro

Foto door: Jake Galstad / Motorsport Images Alexander Rossi

F1-starts: 5

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 5

Daytona 24 Hours-zeges: 1

Alexander Rossi neemt tijdens de 24 uur van Daytona deel aan de GT Daytona Pro-serie in de McLaren 720S GT3 Evo voor Pfaff Motorsports. De Amerikaan vergezelt eenmalig IMSA-teamgenoten Oliver Jarvis, Marvin Kirchhofer en endurance-coureur James Hinchcliffe.

Rossi maakte in 2015 vijf F1-starts voor Marussia als vervanger van Roberto Merhi, maar scoorde geen punten (het team scoorde slechts één puntenfinish in 73 starts. Jules Bianchi werd negende tijdens de GP van Monaco in 2014). Rossi rijdt nu in de IndyCar Series, waar hij veel meer succes heeft. Hij won acht races, waaronder de Indianapolis 500 als rookie in 2016. De Arrow McLaren-coureur won Daytona in 2021 met het Wayne Taylor Racing Acura-team.

Jack Aitken – GTP

Foto door: Richard Dole / Motorsport Images Jack Aitken

F1-starts: 1

F1-titels: 0

Daytona 24 Hours-starts: 1

Daytona 24 Hours-zeges: 0

Jack Aitken racet samen met teamgenoten Pipo Derani en Tom Blomqvist in een Cadillac V-Series R voor Action Express Racing. De enige F1-start van de Brits-Zuid-Koreaan kwam er toen hij voor Williams reed tijdens de Sakhir Grand Prix van 2020 als vervanger van George Russell. Die laatste verving Lewis Hamilton bij Mercedes nadat de zevenvoudig wereldkampioen een positieve COVID-19-test had gekregen en niet kon racen.

Aitken begon zijn enduranceracecarrière in 2021, maar een zware crash tijdens de 24 uur van Spa verstoorde zijn seizoen. In 2023 kondigde hij aan dat hij zijn rol als reservecoureur bij Williams zou opgeven om zich op zijn sportscarcarrière te richten en hij beleefde een succesvol seizoen als derde coureur van Action Express in IMSA, waarbij hij Derani en Alexander Sims hielp om de eerste GTP-titel te veroveren.

In 2024 zal hij samen met teamgenoot Derani fulltime deelnemen aan IMSA en hoopt hij terug te keren naar de DTM na een race-winnend eerste seizoen met Emil Frey Racing in 2023.

Voormalig F1-winnaars die ook de 24 uur van Daytona wonnen

Hier zijn Formule 1-coureurs die eerder een Formule 1-Grand Prix en de 24 uur van Daytona hebben gewonnen: