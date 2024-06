Adviseur Marko ziet groeibriljantjes in F1-opleidingstraject Red Bull

Met Max Verstappen en Sebastian Vettel heeft het Formule 1-opleidingstraject van Red Bull Racing al twee wereldkampioenen afgeleverd. Het is daarmee een succesvol traject, maar tegenover de succesverhalen staan veel coureurs die het net niet halen. Als Red Bull-adviseur Helmut Marko in de huidige talentenpool kijkt, ziet hij genoeg potentieel voor de toekomst.

"De Formule 2 en Formule 3 gaan in Spanje weer rijden", begint de Oostenrijker tegenover SPEEDWEEK.com, die vooral onder de indruk is van wat Isack Hadjar in F2 laat zien. "Hij staat nu tweede in de stand, maar dat komt vooral door veel pech. Hij is twee keer uitgevallen door benzineproblemen, en dat is iets wat [chassisleverancier] Dallara zich moet aanrekenen. In twee andere gevallen werd hij achterstevoren getikt door een concurrent. We hebben het hier dus over vier uitvalbeurten waar hij weinig aan heeft kunnen doen."

Naast de prima resultaten in de races waarin hij de finish heeft gezien, is Marko ook onder de indruk van de manier waarop Hadjar in de auto racet. "Zijn reactie in de tunnel in Monaco toen hij om de langzaam rijdende [Ritomo] Miyata heen moest om zo een gigantisch ongeluk te voorkomen, was buitengewoon", looft Marko. "Hadjar ligt goed op schema en voldoet aan onze verwachtingen."

De andere door Red Bull ondersteunde coureur Pepe Martí kan op minder lovende woorden rekenen, maar hem afschrijven wil Marko nog niet. "Hij staat tot nu toe twaalfde. De Spanjaard zet zichzelf onder druk en maakt daardoor te veel fouten. Het is nog een rookie, dus dat is nu oké."

F3-coureurs laten wisselende resultaten zien

In de Formule 3 rijden Arvid Lindblad, Tim Tramnitz en Oliver Goethe in Red Bull-auto's. "Arvid staat nu vijfde. De Engelsman is direct vanuit de Formule 4 gekomen en groeit elk weekend weer en is goed onderweg", vertelt Marko. Lindblad won de eerste F3-race van het seizoen in Bahrein, om daarna er nog een podiumplaats in de sprintrace in Australië daar aan toe te voegen.

Tramnitz en Goethe hebben ook al een keer een race gewonnen. Vooral over het racen van Tramnitz is Marko te spreken. "Hij laat continu goede resultaten zien en staat nu zevende", laat hij weten. Goethe moet het volgens hem wel beter doen. "Hij kwakkelt in de kwalificatie, waarna hij in de race de sterkste coureur is. Hij laat ook mooie inhaalacties zien."