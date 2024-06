Red Bull Racing en Max Verstappen begonnen met weinig hoop op een nieuwe zege aan het Formule 1-weekend in Canada. Op vrijdag waren de voortekenen inderdaad niet goed met een ERS-probleem in VT2 voor Verstappen, maar op zaterdag was het al een stuk beter. De Nederlander reed in de kwalificatie net iets later dan George Russell de 1.12.000, waardoor hij de race vanaf P2 moest beginnen. In een waar spektakelstuk trok Verstappen uiteindelijk aan het langste eind en pakte zo zijn zesde zege van het seizoen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is dat vooral te danken door het racegogme van de regerend wereldkampioen. "Hij verhoogde op het juiste moment de snelheid", looft de Oostenrijker bij Speedweek.com.

"Max is een meester in het tempo bepalen. Hij heeft een perfect instinct over hoe de race verloopt", vervolgt Marko. "Het beste voorbeeld was het moment na de bandenstop. Hij reed toen zo snel resoluut weg bij Lando Norris, dat de Engelsman geen kans had om de achtervleugel plat te leggen en de aanval te openen. Dat was het beslissende moment."

Opvallend was dat Ferrari in Canada niet thuis gaf, terwijl Mercedes er juist weer goed bij zat. Marko heeft daar wel een verklaring voor: "Deze ups en downs zijn te verklaren door de verschillen in de karakters van de auto's en de circuits, maar ook door wie het beste in staat is om de banden op temperatuur te krijgen."

Updates en sterkere circuits komen eraan

Het hele seizoen heeft Red Bull met de RB20 grote moeite met het rijden op hobbelige circuits waar veel kerbstones liggen. De afgelopen races in Miami, Imola, Monaco en Canada werden op banen verreden met juist de karakteristieken die niet bij de auto passen. Nu volgen de traditionelere Europese circuits, met achtereenvolgend Spanje, Oostenrijk en Silverstone. Naast dat gegeven zijn er nog meer redenen voor Marko om optimistisch te zijn, ondanks dat het gat naar de concurrentie in vergelijking met de voorgaande seizoenen een stuk kleiner is: "De concurrentie heeft ongetwijfeld een inhaalslag gemaakt, maar we maken ons geen zorgen. Er komen nog meer verbeteringen aan. De data daarvan zijn veelbelovend."

