Sergio Pérez beleefde in Canada een Formule 1-weekend om snel te vergeten. In de kwalificatie viel hij in Q1 al af, een dag later in de Grand Prix knalde hij achterstevoren de muur in. De Red Bull was zwaar beschadigd, maar het team droeg de coureur wel op om de auto terug te brengen naar de pits. De FIA en de stewards vonden na de race dat dat onverantwoord was en legde Pérez een gridstraf van drie plaatsen en het team een boete van 25.000 euro op.

In de paddock waren er geluiden dat Red Bull Racing de straf ingecalculeerd had en dat het doelbewust Pérez terug lieten rijden, om zo een safety car te voorkomen. Max Verstappen reed op dat moment aan de leiding en zou bij een neutralisatie zijn opgebouwde voorsprong kwijtraken. In gesprek met oe24 is Helmut Marko glashelder. "Het is voor ons geen discussiepunt", begint de Oostenrijker. "Op het moment van de crash konden we niet zien hoe ernstig de schade was. We konden dat met onze camera-instellingen niet zien. We wilden dat Checo doorging, want in deze race kon alles gebeuren."

Marko is het niet eens met de gridstraf die Pérez heeft gekregen. "We wisten niet hoeveel onderdelen eraf zouden vliegen. Andere coureurs hebben races uitgereden met meer loszittende onderdelen", vertelt de 81-jarige. "Lewis Hamilton heeft op Silverstone ooit [2021] een race gewonnen met drie wielen."

Problemen met de simulator

Voorafgaand aan het raceweekend in Montreal, stond Red Bull niet bovenaan de favorietenlijstjes. De RB20 staat bekend als een snelle auto, maar wel een die het op de kerbstones en de hobbels lastig heeft. Opmerkelijk, want voor de start van het seizoen was de hoop dat met deze auto het euvel wat vorig jaar al opspeelde verholpen zou zijn. Marko verklaart dat de problemen er nog altijd zijn vanwege een inaccurate simulator. "Die heeft zwakke plekken, maar we werken hard om die te corrigeren", legt hij uit. "De kerbs worden niet goed gesimuleerd. Technisch gezien is het up-to-date, maar het staat niet goed ingesteld of [de data] wordt niet goed geïnterpreteerd."

Paniek is er bij Marko na de moeilijke reeks allerminst. "We wisten dat we niet alle races konden winnen. Het is voor ons goed dat de anderen niet constant zijn", vertelt de man uit Graz. "Als alles voor ons normaal gaat, dan rijdt Max altijd vooraan."

Video: De crash van Sergio Pérez in Canada