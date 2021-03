F2-chef tevreden met nieuwe format: "Heb geweldige races gezien"

Niet alleen is er dus een extra race aan het weekend toegevoegd, ook de kwalificatie is aangepast. Die plaatsingssessie op vrijdag bepaalt niet langer de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag, maar die van de hoofdrace op zondag. Ook de startopstelling van de eerste zaterdagse sprintrace wordt bepaald aan de hand van de kwalificatie op vrijdag, maar de top-tien wordt dan omgedraaid, waarbij de nummer tien dus pole-position krijgt en de snelste in de kwalificatie vanaf P10 vertrekt. Vervolgens vormt de uitslag van die eerste sprintrace weer de startopstelling voor de tweede sprintrace, met eveneens een omgekeerde top tien.

Het toevoegen van een extra race per weekend is vooral bedoeld om kosten te besparen. De Formule 2 houdt vast aan een seizoen van 24 races en die zijn nu verdeeld over acht weekends, in plaats van twaalf zoals voorheen. Dat scheelt flink in de reiskosten. Hoewel er bij de aankondiging van de aanpassingen sceptisch werd gereageerd, is Michel van mening dat het spannende openingsweekend in Bahrein heeft bewezen dat het format een succes is.

“Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de openingsronde van het seizoen 2021 was ons nieuwe weekendformat”, aldus Michel in zijn weekendverslag. “Maar we kunnen veilig zeggen dat het een succes was: we hebben twee geweldige races gezien, te weten de tweede sprintrace en de hoofdrace. Eerlijk gezegd was er minder spektakel in de eerste sprintrace, maar na met een aantal coureurs te hebben gesproken, leek het er op dat dat vooral kwam door de hoge temperaturen. De twee andere races die onder koelere omstandigheden plaatsvonden, leverden enkele ongelooflijke gevechten op. Vijftien coureurs hebben al punten gescoord.”

Een van die puntenpakkers was Richard Verschoor, die na het eerste F2-weekend op een keurige zesde plaats in het klassement staat. Bent Viscaal was wat minder fortuinlijk. De drie races in Bahrein kenden drie verschillende winnaars: Liam Lawson, Oscar Piastri en Guanyu Zhou. Lawson debuteert dit jaar in de Formule 2 en is zeer te spreken over het format. “Voor mij betekent het [format] meer races en meer tijd in de auto, dus ik vind het leuk. Een van de nadelen van een Formule 1-weekend is dat de tijd op het circuit beperkt is, dus het is geweldig om nu meer tijd te krijgen.”

Een van de nadelen van het nieuwe format is dat de coureurs dus slechts tijdens acht weekends in actie zullen komen. Het volgende F2-weekend staat dan ook pas gepland voor eind mei, als het hele spul in Monaco racet.