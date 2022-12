Zo brachten de Formule 1-coureurs de kerstdagen door

George Russell besloot om thuis met de familie en zijn vriendin kerst te vieren. De Mercedes F1-coureur heeft in ieder geval goed zijn best gedaan op het optuigen van de kerstboom. Die is aardig gevuld. In het Mercedes-kerstpakket zat ongetwijfeld ook de trui die de enkelvoudig GP-winnaar aanheeft.

Iets verder naar het zuiden - ergens in Spanje - vierde Carlos Sainz met de familie het kerstfeest. De Ferrari-coureur stond er qua kleding iets strakker bij dan Russell. Daarnaast werd er zo te zien ook wat alcohol genuttigd. De kans dat er champagne in het glas links van Carlos Sainz Senior zat is groot.

Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc bracht de kerst door met zijn moeder en broers. Ook zij trokken voor de gelegenheid hun beste trui uit de kast. De kerstboom staat wat verscholen, maar is wel degelijk van de partij.

Valtteri Bottas had een vrij actieve kerst. Na een dagje bankhangen met vriendin Tifanny Cromwell, die professioneel wielrenster is, trok de Fin een dag later zelf de fiets van de muur. De Alfa Romeo-rijder bracht kerst in zomerse omstandigheden door. Hij deed mee aan een lokaal wielerevenement in het Australische Adelaide.

Voor Alfa Romeo-teamgenoot Zhou Guanyu begonnen de festiviteiten al op kerstavond. De Chinees vloog terug naar zijn thuisland en werd opgewacht door een prachtige taart.

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda besloot met de slee op pad te gaan. De grote vraag is of de Japanner normaal naar beneden kon, aangezien er niet heel veel sneeuw lag.

Na het bijwonen van de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk in Qatar sloot Pierre Gasly zich aan bij de familie om kerst met hun te vieren. De Franse AlphaTauri-coureur ontfermde zich een aantal dagen over zijn neefjes en nichtjes, maar geeft nu al aan vanaf maart tot en met november niet beschikbaar te zijn als oppas.

Ook Esteban Ocon, de andere Fransman in de Formule 1, plaatste een foto van zichzelf op social media. De Alpine-coureur lijkt kerst gewoon thuis bij zijn ouders te hebben gevierd.

Lance Stroll heeft zich prima vermaakt de afgelopen dagen. Verkleed als kerstman stoof hij met een snowboard van de piste af. Al lijkt het meer buiten de piste te zijn geweest. Gelukkig is de Canadees ervaren genoeg om veilig beneden te komen.

Alexander Albon dook voor de gelegenheid de kroeg (of het restaurant) in. Gezien de soepele bewegingen had de Thai het aardig naar zijn zin.