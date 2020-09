McLaren verrast dat 'boze' Stroll beroep heeft teruggetrokken

Racing Point kreeg 15 punten aftrek in het constructeurskampioenschap en een boete van 400.000 euro nadat de FIA het team schuldig achtte voor het gebruik van door Mercedes-ontworpen brake ducts. Aanvankelijk maakten Renault, Williams, McLaren en Ferrari duidelijk dat zij in beroep wilden gaan tegen de straf, die zij niet zwaar genoeg vonden. Anderzijds maakte Racing Point-eigenaar Stroll ook duidelijk dat hij in beroep ging tegen de straf, omdat ‘mijn integriteit - en die van mijn team - buiten kijf staan’. Het beroep zou voor Racing Point dus vooral draaien om het zuiveren van de naam.

Toch trok Racing Point zich het beroep enkele weken geleden terug. Dat verbaasde Brown, wiens team daarvoor al had besloten om het beroep te laten varen omdat de FIA aankondigde op dit vlak strengere regels te introduceren. De CEO van McLaren had verwacht dat Stroll zou doorzetten, omdat hij zich zo duidelijk had uitgesproken over de kwestie. “Ik was verrast dat ze zich terugtrokken, omdat hij ermee door zou gaan om zijn naam te zuiveren van enige blaam”, legde Brown uit. “Toen veranderde dat, want ze trokken zich terug. Dat was inconsistent met de intenties die hij had uitgesproken.”

De manier waarop de FIA ingegrepen heeft door de regels omtrent het kunnen kopiëren te gaan veranderen, kan op goedkeuring rekenen van Brown. “Het was heel belangrijk, en ik ben blij dat ze het snel hebben aangepakt en het serieus nemen. Je moet ten slotte de regels kennen? Dus wat de regels ook zijn, die volgen we. Het probleem dat iedereen volgens mij had was ‘wacht eens even: van wat nu gedaan is denk ik dat we allemaal dachten dat het tegen de regels of de geest van de sport is’. Dus als er mazen in de wet zitten, laten we die dichten dat het niet meerdere jaren op rij gebeurt. Ik denk dat de FIA niet blij was met wat ze zagen en ze zitten op deze zaak. Dat is goed.”

McLaren probeerde bij de Toscaanse GP in de vrije trainingen een neus uit die geïnspireerd is op het ontwerp bij Mercedes. Dat zorgde voor enkele gefronste wenkbrauwen, maar Brown benadrukt dat van hypocrisie geen sprake is. “Ten eerste is het een experimentele neus. Ten tweede ontwerpen en produceren we bij McLaren alles zelf. Ik denk dat iedereen gesproken heeft over hoe je inspiratie opdoet en leert van wat anderen doen. Uiteindelijk gaat het om een neus, niet een hele auto. We hadden meer dan 10 miljoen tekeningen van die neus.”

Met medewerking van Jonathan Noble