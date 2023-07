Het team van McLaren kan eindelijk gebruik maken van de nieuwe windtunnel. Het project verliep niet zonder slag of stoot, de oplevering werd door tegenvallers in de bouw meerdere keren uitgesteld. Het team maakte tot die tijd gebruik van de Toyota-windtunnel in Keulen. Dat zorgde voor vertraging in de ontwikkeling van de wagen en de huurkosten liepen hoog op. Niet alleen de nieuwe windtunnel is in gebruik genomen, ook zijn er andere faciliteiten bij de fabriek aangepakt. Zo zijn de simulatoren verbeterd en is er een nieuwe locatie geopend waar onderdelen gefabriceerd worden.

Zak Brown, CEO van McLaren, liet in gesprek met Motorsport.com weten erg blij te zijn met de nieuwe faciliteiten. Met name in het licht van het budgetplafond zijn de nieuwe onderdelen welkom. "We hadden geen eigen windtunnel, maar we moesten er een huren. De kosten zijn dan altijd hoger dan alleen de operationele kosten die we hebben met onze eigen tunnel. We hebben daardoor moeilijke keuzes moeten maken. We kunnen door onze nieuwe faciliteiten financieel efficiënter werken. Omdat we de inefficiënte kosten weggenomen hebben, kunnen we dat geld investeren in het aannemen van mensen."

Verandering in technische staf McLaren

Dit seizoen heeft McLaren al flink geïnvesteerd in het aannemen van nieuw personeel. Onder leiding van Andrea Stella is het technische team flink veranderd. James Key werd aan het begin van het seizoen ontslagen. David Sanchez kwam over van Ferrari en heeft een deel van de taken van Key overgenomen. Rob Marshall verliet Red Bull Racing om Chief Designer bij het team uit Woking te worden.

De eerste signalen dat het Britse team de weg omhoog gevonden heeft, waren zichtbaar in Oostenrijk en Silverstone. Met name tijdens de race in Groot-Brittannië race gaf de fabrikant zijn visitekaartje af. Lando Norris werd knap tweede, Oscar Piastri kwam als vierde over de streep. Met deze prestaties klom het team naar de vierde plek bij de constructeurs. Het was een welkome verrassing voor de renstal, aangezien McLaren een moeilijke start van het seizoen kende. Bijna driekwart van het huidige puntenaantal werd gescoord in de afgelopen twee races.