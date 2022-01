De Formule 1 heeft in 2021 een van de spannendste seizoenen in jaren achter de rug. Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgden voor de eerste F1-titelstrijd tot de laatste race sinds 2016, terwijl voor het eerst sinds 2012 coureurs van verschillende teams kampioen konden worden in de slotrace. In 2022 kan de situatie echter totaal anders zijn. De Formule 1 introduceert volledig nieuwe technische reglementen en dat heeft forse gevolgen voor het uiterlijk van de auto’s. Er wordt gevreesd dat dit kan leiden tot grotere onderlinge verschillen tussen de teams, doordat enkele teams betere vondsten hebben dan de concurrentie. Zo kon Brawn GP in 2009 domineren door de nieuwe dubbele diffuser, terwijl Mercedes vanaf 2014 een ongekende reeks neerzette met een ijzersterke krachtbron.

Toch verwacht McLaren CEO Zak Brown niet dat één team in 2022 de dienst gaat uitmaken onder de nieuwe reglementen. “Ik zou het heel verrassend vinden als volgend jaar een saai seizoen wordt met de nieuwe auto’s. Er zullen winnaars, verliezers en enkele verrassingen zijn, maar ik zou verrast zijn als er dominantie is”, zegt hij. “Misschien is er een team voor een korte periode dominant, zoals Brawn toen zij in 2009 iets hadden gevonden. Maar nu er een budgetplafond is, kan je de spanning voelen bij de teams die stopten met de ontwikkeling voor 2021 en alles op 2022 zetten. Ik zou verrast zijn als het veld niet opnieuw dichter bij elkaar komt.”

De meeste aandacht ging in 2021 natuurlijk uit naar de strijd van Verstappen en Hamilton, maar daarachter waren de verschillen ook kleiner dan in andere jaren. Het McLaren van Brown streed het hele jaar met Ferrari om P3 bij de constructeurs en won de GP van Italië, de eerste zege van het team sinds 2012. Ook Alpine wist een race te winnen. Brown heeft goede hoop dat 2021 een voorproefje was voor 2022 en denkt dat de strijd om de titel nog spannender kan worden. “Ik hoop dat we volgend jaar naar Abu Dhabi gaan met drie of vier auto’s die kunnen strijden om het kampioenschap. Dat is het ultieme doel. Dit jaar was denk ik spectaculair, zowel vooraan als achteraan de grid. Met wat er is opgezet - het nieuwe ontwerp van de auto’s en de intenties van het nieuwe aerodynamische pakket - hoop ik dat wat we gezien hebben slechts een voorproefje van de toekomst is.”