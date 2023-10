Tsunoda: Hart sloeg over na call pitstop voor snelste ronde in VS

Enkele ronden voor het einde van de GP van de Verenigde Staten werd Yuki Tsunoda door AlphaTauri naar de pits gehaald voor een aanval op de snelste ronde. De call bezorgde hem echter de nodige schrik, want eigenlijk dacht hij dat hij zijn bolide met een probleem in de box moest zetten. "Eerlijk gezegd sloeg mijn hart over toen ik naar de pits moest komen. Ik dacht namelijk dat ik iets van een probleem met de motor had", verklaart Tsunoda na afloop van de race. "Nadat ik hoorde dat we voor de snelste ronde gingen, was dat een opluchting. Wel stond er nog wat druk op, maar we pakten de snelste ronde. Het was dus goed."

Tsunoda reed inderdaad de snelste ronde en pakte daarmee een belangrijk extra punt voor AlphaTauri, dat nog altijd laatste staat bij de constructeurs. Het was voor hem de eerste keer dat hij in de laatste ronde van de race voor de snelste ronde kon gaan, iets wat coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen in het verleden regelmatig hebben gedaan. "Ik genoot er enorm van. Om na veel bandenmanagement rechtstreeks in kwalificatiemodus te gaan was best spannend, maar tegelijkertijd genoot ik", legt hij uit. "De hoeveelheid grip die ik met weinig brandstof voelde was geweldig. Ik gaf 100 procent, maar de motor waarschijnlijk niet doordat we de batterij niet volledig konden opladen. Maar van mijn kant gaf ik in ieder geval alles."

Tsunoda kwam als tiende over de finish op het Circuit of the Americas, waarmee hij twee belangrijke punten voor AlphaTauri pakte. Enkele uren later kreeg de Japanner er nog drie punten bij, want door de diskwalificatie van zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc schoof hij op naar de achtste positie. Dat is een beloning voor zijn werkgever, waar men hard gewerkt heeft om de huidige situatie om te keren. "Absoluut, vooral voor de mensen die in Faenza en Bicester op de achtergrond iedere race werken om te proberen ons pakket zoveel mogelijk te verbeteren", aldus Tsunoda. "We boeken stukje bij beetje progressie en ik voelde absoluut dat we dichter in de buurt van P10 komen. Als we naar deze race kijken, had ik nog altijd wat geluk dat ik hier punten scoorde. Maar in een race als deze kan van alles gebeuren."

Met nog vier races voor de boeg in 2023 staat AlphaTauri tiende en laatste in het constructeurskampioenschap met tien punten. De achterstand op nummer negen Haas is daardoor verkleind tot twee punten, terwijl nummer acht Alfa Romeo nog maar zes punten voor de equipe uit Faenza staat. Zelf is Tsunoda naar de zestiende positie geklommen in het WK met acht punten.