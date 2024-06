In 2026 gaat het hele technische reglement van de Formule 1 op de schop. Aan het chassis gaat er het een en ander veranderen, maar de grootste veranderingen zijn op motorisch vlak te vinden. De krachtbronnen krijgen een 50-50-verdeling tussen een verbrandings- en een elektromotor en de MGU-H verdwijnt. Door deze nieuwe verdeling is de verwachting dat de auto's significant zwaarder worden. De voorspelde versmalling van het chassis weegt daar ook niet tegenop. Volgens Williams-teambaas James Vowles is dat een reden waarom de teams niet in de buurt van het minimumgewicht zullen komen. "Ik geloof niet dat iemand daar in de buurt komt", vertelt de Brit in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

Het wordt volgens Vowles daarom een strijd om de lichtste auto's. "In dit kampioenschap is het hebben van een lichte auto veel meer waard dan in andere kampioenschappen. Tegen die tijd zullen wij dat goed in orde hebben", verklaart hij. "Dat is echter maar een deel van het verhaal. Het is net zo belangrijk om een auto te hebben waar je continu downforce aan toe kan voegen zodat je competitief blijft. Dat is wat je wil."

Ook dit seizoen heeft Williams moeite met het gewicht van de auto. Vowles gaf eerder al toe dat de FW46 net iets te zwaar is. De Brit wil dat snel oplossen, al gaat het hem vooral om het grotere plaatje. Hij is volop bezig om alles binnen zijn team te optimaliseren, zodat het binnen afzienbare tijd mee kan vechten voor de kampioenschappen. "Er is geen enkel onderdeel van het team waar ik tevreden over ben en waarvan ik denk dat we daarmee om het kampioenschap mee kunnen doen", vertelt de ingenieur stellig. "Dat klinkt hard, maar het is wel de waarheid. Iedereen begrijpt dat gewicht een onderdeel daarvan is, maar we moeten heel veel dingen aanpakken en oplossen. Ik heb dat altijd al gezegd, ik ben daar heel open over."

Een lange reis

Vowles vergelijkt het halen van de top in de koningsklasse van de autosport met een lange reis. "Ik neem iedereen mee in wat we doen en leg uit waarom het niet makkelijk zal worden. Dat is het unieke aan Formule 1", vervolgt de 44-jarige. "Maar we gaan er komen. Het gewicht is iets waar we nu mee kampen, maar het is niet ons grootste probleem."