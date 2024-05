Het hardnekkigste gerucht van de Formule 1-paddock is dat Ferrari dicht bij het aantrekken van topontwerper Adrian Newey is. Newey neemt na het huidige seizoen afscheid van werkgever Red Bull Racing en vooral de formatie uit Maranello wordt aan hem gelinkt. Het is vanuit Ferrari stil geweest over de eventuele komst van Newey, maar in gesprek met onder andere Motorsport.com laat teambaas Frédéric Vasseur doorschemeren dat er gesprekken zijn gevoerd. "Ik praat met iedereen in de paddock, want we nemen allemaal veel kennis mee", aldus de Fransman.

In hoeverre het gesprekken zijn over een overgang van Newey naar zijn team, dat wil Vasseur bevestigen noch ontkennen. "Ik wil daar geen antwoord op geven, want alles wat ik zeg wordt door iedereen anders geïnterpreteerd", vertelt de 55-jarige topman. "De stabiliteit van het team is het belangrijkste. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik denk dat we op dat gebied op de goede weg zijn. De stabiliteit van de hele groep is voor mij belangrijker dan de stabiliteit van het individu. En als ik kijk naar hoe de situatie nu is, dan ben ik daar tevreden mee."

Dat Ferrari de zaken beter voor elkaar heeft, blijkt wel uit de resultaten. Vorig seizoen vocht het team ver achter Red Bull Racing om podiumplekken, dit seizoen staan er na acht races al twee overwinningen op hun naam. Het gat in het constructeurskampioenschap met Red Bull is dit seizoen een stuk kleiner. Na de GP in Monaco is het verschil nog maar 24 punten. Toch denkt Vasseur dat er nog meer te halen valt. "Het doel is om op elk vlak competitiever te worden. We moeten op strategisch vlak, tijdens de pitstops, in de garage, in onze ontwikkeling, in onze productie, overal de lat hoger leggen. Dat is de mentaliteit die we nu hebben."

Mocht dat gebeuren, dan gelooft Vasseur dat betere resultaten voor het oprapen liggen. "Dit is geen bullshit. Deze mentaliteit heb ik - en de rest van het team - ook. De resultaten komen dan vanzelf", besluit de Fransman.