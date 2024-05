Het gehele weekend stond er geen maat op Charles Leclerc. De Ferrari-rijder domineerde het weekend en was ook op zondag ongenaakbaar, wat resulteerde in een verdiende en emotionele zege in zijn thuisrace. Red Bull Racing en Max Verstappen konden daarentegen geen vuist maken op het hobbelige stratencircuit. Op de vraag of het optreden in Monaco zorgt voor extra motivatie, zegt de teambaas: “Het is geen kwestie van motivatie, want de motivatie is er al een tijdje. Het is vooral zelfvertrouwen voor de rijders en voor het team. Het is zeker waar dat je meer oog hebt voor details wanneer je in een positie verkeert waarin je kunt winnen. Dat is een soort sneeuwbaleffect. Dat hoort bij de verbeteringen die we de afgelopen zes of zeven maanden hebben doorgemaakt.”

De Scuderia heeft dit jaar weer een goede stap gezet en lijkt met enige regelmaat in staat om samen met McLaren een gooi te doen naar podiumplaatsen en zeges. Toch houdt Vasseur de verwachtingen in toom: “We gaan graag op deze voet door. Het worst-case scenario is dat we gaan denken dat we er al zijn, dat het zo blijft tot het einde van het seizoen. Er komen verschillende circuits met verschillende lay-outs en verschillende karakteristieken. We zitten dichter bij McLaren of Red Bull. Het zal het gehele seizoen op en neer gaan. We moeten goede punten scoren wanneer we niet het snelste zijn, en winnen wanneer we kunnen. Er verandert verder niets.”

Spannend tot het einde

Vasseur voegt toe dat Red Bull de te kloppen formatie blijft. Met opportunistische beslissingen hoopt hij toch regelmatig punten weg te kunnen halen bij de kampioensformatie: “Er zijn nu minimaal drie teams, Mercedes is ook niet ver weg, die kunnen strijden voor de pole-positions en overwinningen. Dat is spannend. Hopelijk blijft het zo tot het einde. Afhankelijk van het circuit heeft Red Bull een voordeel, of Ferrari, of McLaren. We moeten opportunistisch zijn. Vorig jaar verloren we veel te veel punten toen het seizoen eenmaal begonnen was. Dit seizoen hebben we ook op dat vlak een grote stap gezet. Het zal tot het einde dicht bij elkaar blijven zitten.”

