Hungaroring rondt eerste fase van omvangrijke renovatie af

Eind 2022 kondigde de Hungaroring al aan dat de faciliteiten op het circuit grondig gerenoveerd zouden worden. Vijf maanden geleden is men begonnen aan de werkzaamheden die de omloop nabij Mogyoród weer naar de hoogste standaard moeten tillen. Hoewel de volledige renovatie pas in 2026 wordt afgerond, is de eerste fase van de verbouwing op 22 mei al afgerond. Daarbij zijn de steunmuren van het evenemententerrein achter de hoofdtribune neergezet. Bovendien is besloten om de paddock in dit vroegtijdige stadium al te verbreden en zijn er twee tunnels onder het rechte stuk van start-finish - dat opnieuw is geasfalteerd - gebouwd.

Er is de afgelopen vijf maanden dag en nacht gewerkt aan de renovatie van de Hungaroring. Op ieder willekeurig moment waren er 400 tot 500 man aan het werk, in totaal zijn er zo'n 1500 mensen die aan het project werken. Tijdens de aankomende Grand Prix van Hongarije, die tussen 19 en 21 juli wordt verreden, kunnen de Formule 1-teams en de aanwezige fans al profiteren van de verbeteringen die zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn deze veranderingen ook doorgevoerd om de tweede fase van de renovatie te vergemakkelijken en te versnellen. Na het raceweekend van de Formule 1 wordt de Hungaroring opnieuw een bouwterrein voor het volgende deel van de verbouwing.

"De snelheid van de werkzaamheden en de veranderingen aan de Hungaroring van week tot week waren geweldig om te zien. De mensen die bij de Hongaarse Grand Prix arriveren, zullen zien dat het herontwikkelingsproces is begonnen en voor spectaculaire veranderingen heeft gezorgd", zegt Zsolt Gyulay, de voorzitter en CEO van de Hungaroring. Hij benadrukt het belang van de verbeteringen, mede door de hogere standaard die op diverse nieuwere circuits gehandhaafd wordt. "Formule 1-races worden tegenwoordig gezien als vierdaags festival en de circuits moeten zich aanpassen om daaraan te kunnen voldoen."

"Ik ben blij dat we de eerste stap hebben gezet: de kleinste paddock in het wereldkampioenschap is verbreed, de twee tunnels zijn aangelegd, het rechte stuk van start-finish is opnieuw geasfalteerd en het gedeelte achter de hoofdtribune heeft een spectaculaire wijziging ondergaan", vervolgt Gyulay, die ook pluspunten voor de tv-registratie van de Hongaarse GP ziet. "Er zijn geen verlaten gebouwen of bouwplaatsen in het gebied en dat is belangrijk voor goede coverage op televisie. Officials van de FOM hebben ons recent bezocht en volgens hun feedback waren ze heel tevreden met wat ze zagen."