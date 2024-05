Ricciardo: Niet bezig met contractverlenging bij RB F1

De resultaten van Daniel Ricciardo vallen dit Formule 1-seizoen tegen. De Australiër is dit seizoen alleen tijdens de seizoensopener op Bahrein voor teamgenoot Yuki Tsunoda gefinisht. In de stand om het wereldkampioenschap staat hij dan ook ver achter op Tsunoda en er waren zelfs geluiden dat hij plaats zou moeten maken voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander viel vorig seizoen in toen Ricciardo geblesseerd was en liet een uitstekende indruk achter. RB F1 CEO Peter Bayer is echter blij met Ricciardo en sprak de wens uit om hem ook volgend jaar bij het team te houden. De coureur is blij met de woorden, maar is nog niet bezig met zijn toekomst.

"In alle eerlijkheid, ik heb nog niet heel veel gesprekken [over het verlengen van het contract] gevoerd", aldus Ricciardo. "Het is heel fijn om [van de steun] van Bayer te horen. Het zou geweldig zijn, maar ik wil eerst consistent betere prestaties laten zien. Er is een gat [ten opzichte van Tsunoda] en ik mis hier en daar wat. Er zal altijd wel wat zijn, want dat hoort bij F1. Het is namelijk nooit perfect. Ik ben natuurlijk niet blij met deze gaten en het frustreert me. Het team is geweldig. Ze steunen me volledig en ik weet dat ze het gat kunnen dichten. Het is dit seizoen het heel lastig om het week in, weet uit te laten zien. Ik wil niet te comfortabel of te enthousiast zijn over hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik wil beter presteren, of dat nu van mij of van de auto moet komen."

In alle eerlijkheid weet Ricciardo dat het probleem grotendeels bij zichzelf ligt. "Ik moet mezelf goed in de spiegel aankijken. Ik moet zien wat er mist en dan pas moeten we naar de auto kijken. Het is frustrerend, want ik weet dat ik het kan, maar ik ben niet constant genoeg. Het lukt maar niet om week in, week uit mee te doen voor een plek in Q3", besluit de meervoudig racewinnaar.