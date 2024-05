Tsunoda ziet verandering: RB F1 ligt voor op Aston Martin

Op basis van de eerste races van het seizoen was er een algemeen bekende top-vijf aan teams: Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin. Laatstgenoemde team heeft het de afgelopen races echter zwaar gehad en Fernando Alonso en Lance Stroll konden niet profiteren van het updatepakket dat op Imola is geïntroduceerd. Een ander team spint daar garen bij, namelijk RB F1. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zitten qua snelheid in de buurt van de groene AMR24. In de afgelopen drie races pakte RB F1 17 punten terwijl Aston Martin er slechts 4 veroverde, waardoor het gat in het constructeurskampioenschap is geslonken tot 20 punten.

Na de Grand Prix van Monaco is Tsunoda ervan overtuigd dat zijn team dusdanige stappen vooruit heeft gezet, dat het Aston Martin is voorbijgestreefd. "Ik zou zeggen van wel, ja", antwoordt Tsunoda op een vraag van Motorsport.com. "We staan een klein beetje voor, als we naar de afgelopen races en resultaten kijken. Ik denk dat er nu sprake is van een aparte top-vijf aan teams en de onderste vier. Ik zou zeggen dat wij een beetje een individueel geval zijn en dat we langzaamaan richting Aston Martin kruipen. We bevinden ons in goede vorm, we hebben een goed ritme te pakken en we blijven doen wat we nu doen. De komende races komen er ook nog veel ontwikkelingen aan, dus hopelijk kunnen die upgrades ons wat extra snelheid bieden. En misschien kunnen we Aston Martin dan bijhalen."

RB F1-teambaas Laurent Mekies is verbaasd om de onderlinge verhoudingen met Aston Martin zo te zien veranderen in de laatste paar races. "Op pure snelheid zit Aston dichter bij ons in de laatste drie races, dat is een beetje een verrassing", zegt Mekies tegen Motorsport.com. Hij benadrukt wel dat Aston Martin een 'heel groot team' is. "We hebben het gevoel dat zij het tempo kunnen opvoeren en waarschijnlijk meer gegevens in hun auto kunnen invoeren. Maar we houden ze hoe dan ook in de gaten. We kunnen voortbouwen op de laatste paar races. We zullen zien of we wat performance kunnen toevoegen en we zullen zien wat dat doet op een circuit als Canada."

Aan de andere kant weet Aston Martin ook dat het de laatste races wat laat liggen ten opzichte van RB F1. Alonso roept het team al op tot veranderingen en zag het teleurstellende weekend in Monaco als een wake-up call. "Deze twee weekends zijn cruciaal voor het blootleggen van onze zwakke plekken, om de auto te leren begrijpen en om te verbeteren", stelde de tweevoudig F1-kampioen vast.