Williams gaat progressie Russell bij Mercedes “met trots” volgen

De overstap zat er al aan te komen en na de bekendmaking dat Valtteri Bottas vanaf 2022 voor Alfa Romeo rijdt, leek het een kwestie van tijd voordat de bevestiging zou komen. Dinsdagochtend bracht Mercedes het nieuws dan eindelijk naar buiten: George Russell wordt volgend seizoen de teamgenoot van Lewis Hamilton. De jonge Britse coureur heeft een langetermijndeal getekend bij de fabrieksformatie en vertrekt eind 2021 dus bij Williams. Bij die renstal debuteerde Russell in 2019 in de Formule 1 en sindsdien is hij een van de drijvende krachten geweest achter de progressie die men heeft geboekt.

“De afgelopen drie jaar is het voor alle teamleden hier bij Williams duidelijk geweest hoe toegewijd, gefocust en getalenteerd George is. Dat heeft hij laten zien met zijn bijdragen aan het team, zowel op als naast de baan”, zei Williams-teambaas en CEO Jost Capito naar aanleiding van de bevestiging van Russell bij Mercedes. De 23-jarige coureur maakte veel indruk bij zijn huidige werkgever. Sinds zijn debuut in Australië in 2019 heeft hij iedere keer zijn teamgenoot verslagen in de kwalificatie en ook in de races had hij vaak de overhand. In 2020 wist Williams aan de hand van Russell de weg omhoog te vinden en in 2021 volgde de beloning met een puntenfinish in Hongarije, gevolgd door een tweede startplek en een podium in België.

Op basis van die prestaties, maar ook de evenwichtige indruk die hij maakt, verwacht Capito dat Russell kan slagen bij Mercedes. “Hij heeft alle karaktereigenschappen die nodig zijn om de grootste successen te boeken in onze sport. Daarom zijn wij enorm blij voor hem, zowel als team als ik persoonlijk, dat hij beloond wordt met de kans om zichzelf te testen bij Mercedes. We zullen zijn progressie met interesse en trots bekijken, wetende welke rol Williams heeft gespeeld in het ontwikkelen van zijn vaardigheden”, vervolgt Capito.

Williams heeft meerdere opties voor 2022

De afgelopen jaren werd Russell al vaker in verband gebracht met een zitje bij Mercedes. Daarom komt het voor Williams ook geen als een enorme verrassing dat het moment nu is aangebroken. Capito stelt dat zijn renstal goed is voorbereid op het vertrek van Russell en dat er meerdere opties zijn voor de line-up van 2022. “We waren ons er natuurlijk van bewust dat deze mogelijkheid werkelijkheid zou kunnen worden. Daarom hebben we zelf enkele sterke opties qua coureurs. We kijken nu vooruit naar het samenstellen van onze toekomstige line-up, waarmee we de volgende stap in onze spannende reis als team kunnen zetten. We zullen te zijner tijd een aankondiging doen.”