Williams na problematische start: “Ging niet zo soepel als gehoopt”

Twintig minuten voor het einde van de ochtendsessie verloor Alexander Albon snelheid op het rechte stuk, waarna hij zijn Williams voorbij de tweede bocht aan de kant van de baan parkeerde. Het bleek te gaan om een probleem met de brandstofpomp, dat er ook meteen voor zorgde dat Logan Sargeant een uur later dan de bedoeling was op de baan verscheen voor de middagsessie. Veel ronden zou de Amerikaan vervolgens niet rijden. Kort nadat hij bij de negende bocht van de baan was gespind, werd hij getroffen door een probleem met de aandrijfas, waarmee zijn dag ten einde was.

“Het verliep vandaag niet zo soepel als gehoopt als gevolg van twee problemen die een voortijdig einde maakten aan de beide sessies en ons veel tijd kostten om te verhelpen”, blikt Dave Robson, Head of Vehicle Performance bij Williams, terug op de eerste testdag. “Hoewel beide coureurs maar een beperkt aantal ronden hebben gereden, hebben we wel wat nuttig werk verzet als het gaat om het leren kennen van de basiseigenschappen van de FW26 en hoe deze zich verhouden tot onze simulaties. Idealiter hadden we meer ronden gereden, maar het was alsnog een uiterst waardevolle testdag.”

Sargeant, die donderdag de hele dag in de auto zit, focust ook liever op de positieve punten. “We hebben niet alles gedaan wat we wilden doen, maar het was niet allemaal kommer en kwel”, zegt de 23-jarige coureur uit Florida, die slechts 21 ronden reed. “We zijn de juiste weg ingeslagen met de auto, maar we hebben nog wat problemen met de balans die we moeten oplossen. Veel van de grote problemen waarmee we vorig jaar kampten, behoren echter tot het verleden. We moeten nu gewoon uitvinden hoe we deze nieuwe auto het beste kunnen afstellen en hoe we er het beste mee kunnen rijden. Zodra we daar achter zijn, hebben we een betere auto.”

Albon kwam in de ochtendsessie tot veertig ronden. “Het ging oké”, vertelt de Thai. “We proberen uit te zoeken hoe anders de auto is ten opzichte van die van vorig jaar. Het is te vroeg om nu al iets te zeggen over hoe de wagen is, maar enkele van de problemen die we eerder hadden, zijn absoluut verdwenen. De keerzijde hiervan is wel dat we nu met de balans worstelen. Drie dagen voelt nooit als genoeg tijd, maar we komen er wel en hebben al wat goede progressie geboekt.”