Williams denkt hoge topsnelheid Spa te kunnen herhalen in Monza

Williams lijkt momenteel over de minst complete F1-bolide van het veld te beschikken, maar tijdens de Grand Prix van België slaagde het team er wel weer in om een punt te behalen. Alexander Albon werd tiende op Spa-Francorchamps, nadat de renstal vol inzette op weinig luchtweerstand en een hoge topsnelheid. Daarmee slaagde de Thai erin om enkele op papier snellere auto's achter zich te houden. Dit weekend staat er met de Italiaanse Grand Prix opnieuw een race op het programma waarin de focus ligt op topsnelheid. Na een vraag van Motorsport.com verklaart Dave Robson, head of trackside engineering bij Williams, dat het team opties achter de hand heeft om de topsnelheid een extra boost te geven.

"We hebben mogelijkheden om met nog minder luchtweerstand te rijden dan in Spa. Of dat gezien de downforcevereisten het juiste is om te doen, moeten we afwachten tot we de baanomstandigheden in Monza zien", legt Robson uit. "Maar we kunnen onze luchtweerstand absoluut verder verlagen. We wachten af wat anderen doen en of we nog een voordeel qua topsnelheid hebben. Maar als we dat kunnen doen terwijl we redelijk goed uit de Parabolica komen, dan denk ik dat we dat nogmaals gaan doen."

Robson benadrukt dat Williams geen afstellingskeuzes gemaakt heeft met de intentie om de topsnelheid van de FW44 te verhogen, maar dat er juist gekozen werd voor een afstelling waarmee ze verwachtten de snelste rondetijd te rijden. "Tijdens de race in Spa werden wij natuurlijk geholpen door onze topsnelheid in vergelijking met de rest, maar we deden het niet per se voor topsnelheid. We dachten dat dit het beste was voor de rondetijd van onze auto", aldus Robson. "We wilden snel zijn op de rechte stukken, omdat we wisten dat we door gridstraffen enkele posities zouden winnen. Dat was echter niet onze belangrijkste reden voor hoe we de auto hebben afgesteld. Op Monza is het iets anders en het hangt af van wat anderen meebrengen."