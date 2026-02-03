Waar de andere tien Formule 1-teams met bruikbare data vanaf het circuit naar de wintertests van Bahrein afreizen, geldt dat niet voor Williams. Het team had een bewuste keuze gemaakt om de shakedown in Barcelona over te slaan, omdat het anders het gevaar liep dat er niet genoeg onderdelen waren voor de eerste raceweekenden van het F1-seizoen 2026.

Toch heeft Williams-teambaas James Vowles wel degelijk gekeken naar de verrichtingen van de concurrentie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Voor hem waren er enkele verrassingen. "Om te beginnen ben ik echt onder de indruk van Red Bull, vooral wat betreft de krachtbron", zegt Vowles tegen onder meer Motorsport.com. "Om een motor helemaal vanaf nul te bouwen en hem dan zo betrouwbaar te krijgen, is indrukwekkend. Complimenten aan hen."

"Ten tweede: de consistentie van Ferrari", vervolgt Vowles. "Misschien kun je vragen stellen bij de pure snelheid, maar hun consistentie is vanaf het begin echt indrukwekkend. En Mercedes, ja – ik heb daar lang gezeten. Zij zijn altijd heel goed in het interpreteren van nieuwe reglementen en komen dan met een auto die gewoon robuust en betrouwbaar is. Maar als je al bijna een volledige raceafstand rijdt na nog geen dag testen, dan is dat echt heel indrukwekkend."

Anders dan in Melbourne

Daarnaast was Vowles ook onder de indruk van Aston Martin, dat pas laat van de partij was maar wel veel tongen losmaakte met het opvallende ontwerp van de AMR26 - van de hand van topontwerper Adrian Newey. "Dat is echt indrukwekkend", stelt de Brit. "Adrian is gewoon een creatieve ontwerper. En het is echt bijzonder wat hij heeft gedaan met ophangingsarmen op plekken waarvan ik denk dat ze daar eigenlijk niet horen. Maar hij heeft ze daar toch neergezet."

Voor nu wil Vowles zich nog niet wagen aan voorspellingen voor het seizoen 2026. Hij verwacht namelijk dat de auto's van de shakedown in Barcelona tot aan de eerste race in Australië nog flink zullen veranderen. "Ik heb eerder al gezegd: het is voor niemand echt te zeggen hoe de onderlinge verhoudingen liggen. Want ik denk ook niet dat de auto's die je vandaag ziet, dezelfde auto's zijn die je in Melbourne zult zien. En dat is juist wat het begin van het seizoen zo interessant maakt", aldus Vowles.