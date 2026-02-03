Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Foto's: Williams presenteert kleurstelling FW48

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona
Formule 1

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Williams-teambaas James Vowles wijst zijn grootste verrassingen en uitschieters van de shakedown in Barcelona - waar zijn team ontbrak - aan.

Laurens Stade Stuart Codling
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Max Verstappen, Red Bull Racing

Waar de andere tien Formule 1-teams met bruikbare data vanaf het circuit naar de wintertests van Bahrein afreizen, geldt dat niet voor Williams. Het team had een bewuste keuze gemaakt om de shakedown in Barcelona over te slaan, omdat het anders het gevaar liep dat er niet genoeg onderdelen waren voor de eerste raceweekenden van het F1-seizoen 2026. 

Toch heeft Williams-teambaas James Vowles wel degelijk gekeken naar de verrichtingen van de concurrentie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Voor hem waren er enkele verrassingen. "Om te beginnen ben ik echt onder de indruk van Red Bull, vooral wat betreft de krachtbron", zegt Vowles tegen onder meer Motorsport.com. "Om een motor helemaal vanaf nul te bouwen en hem dan zo betrouwbaar te krijgen, is indrukwekkend. Complimenten aan hen."

"Ten tweede: de consistentie van Ferrari", vervolgt Vowles. "Misschien kun je vragen stellen bij de pure snelheid, maar hun consistentie is vanaf het begin echt indrukwekkend. En Mercedes, ja – ik heb daar lang gezeten. Zij zijn altijd heel goed in het interpreteren van nieuwe reglementen en komen dan met een auto die gewoon robuust en betrouwbaar is. Maar als je al bijna een volledige raceafstand rijdt na nog geen dag testen, dan is dat echt heel indrukwekkend."

Anders dan in Melbourne

Daarnaast was Vowles ook onder de indruk van Aston Martin, dat pas laat van de partij was maar wel veel tongen losmaakte met het opvallende ontwerp van de AMR26 - van de hand van topontwerper Adrian Newey. "Dat is echt indrukwekkend", stelt de Brit. "Adrian is gewoon een creatieve ontwerper. En het is echt bijzonder wat hij heeft gedaan met ophangingsarmen op plekken waarvan ik denk dat ze daar eigenlijk niet horen. Maar hij heeft ze daar toch neergezet."

Voor nu wil Vowles zich nog niet wagen aan voorspellingen voor het seizoen 2026. Hij verwacht namelijk dat de auto's van de shakedown in Barcelona tot aan de eerste race in Australië nog flink zullen veranderen. "Ik heb eerder al gezegd: het is voor niemand echt te zeggen hoe de onderlinge verhoudingen liggen. Want ik denk ook niet dat de auto's die je vandaag ziet, dezelfde auto's zijn die je in Melbourne zult zien. En dat is juist wat het begin van het seizoen zo interessant maakt", aldus Vowles.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

WEC
WEC WEC
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien

Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Formule 1
F1 Formule 1
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"

Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

WEC
WEC WEC
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Vorig artikel Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"

Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Formule 1
Formule 1
Williams launch
Williams F1 onthult livery FW48 na missen shakedown Barcelona

Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Formule 1
Formule 1
Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"
Meer van
Red Bull Racing

Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"

Steiner: "Vertrek bij Red Bull Racing het beste dat me is overkomen"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Steiner: "Vertrek bij Red Bull Racing het beste dat me is overkomen"

Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Fans Max Verstappen massaal naar Grand Prix van Hongarije