Wat zijn track limits in F1 en hoe werken ze precies?

Wat zijn track limits in F1?

Net als een voetbalveld wordt een F1-circuit begrensd door witte lijnen aan de rand van het asfalt van, de track limits. Deze lijnen geven de grens aan die de coureurs niet mogen overschrijden. Het is niet toegestaan om met vier wielen over de witte lijn heen te gaan. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een penalty voor het overschrijden van track limits. De wedstrijdleiding kan daarvoor kiezen als men oordeelt dat de coureur in kwestie voordeel heeft behaald uit de situatie.

Waarom gebruikt F1 track limits?

Bij sommige circuits is het duidelijk waar de grens ligt. Bij stratencircuits is dat meestal een vangrail of muur direct naast de witte lijn, die om overduidelijke redenen hoe dan ook vermeden wordt door de coureurs. Bij andere circuits, zoals in Zandvoort, ligt op de meeste plekken gras of grind langs de randen van de baan, waardoor er geen voordeel te behalen valt als een coureur wijd gaat of de bocht afsnijdt. De meeste circuits hebben echter brede kerbstones of verharde uitloopzones. Omdat coureurs de radius van de bocht zo groot mogelijk willen maken – waarmee ze zo snel mogelijk door een bocht kunnen gaan – komen coureurs vaak net iets te wijd uit, waardoor ze hun rondetijd verbeteren. Zo zou er dus oneerlijk voordeel te behalen zijn.

Waarom worden er straffen uitgedeeld voor het overschrijden van track limits in F1?

Het uitdelen van penalty’s door de stewards hangt af van de sessie waarin de overschrijding plaatsvindt. Tijdens de vrije trainingen wordt het overschrijden van track limits bestraft met enkel het afnemen van de rondetijd. Ook al kleuren de coureurs meerdere keren buiten de lijntjes, dit zal niet resulteren in een zwaardere straf. Tijdens kwalificatie gebeurt hetzelfde. De rondetijd van een coureur wordt afgenomen, maar door de beperkte tijd in een kwalificatiesessie zal de druk op de rijder toenemen. Als ze het immers wederom nalaten om binnen de witte lijnen te blijven, brengen ze een goede uitgangspositie voor de race op zondag in gevaar. Bij een kwalificatie kan behalve de huidige rondetijd ook de rondetijd van de volgende ronde worden afgenomen, als de coureur de limieten van laatste bocht richting start-finish overschrijdt. Op die manier kan namelijk voordeel behaald worden voor de daaropvolgende kwalificatieronde.

Tijdens een Grand Prix krijgt een coureur driemaal een waarschuwing voor het overschrijden van track limits, voordat ze de zwart-witte vlag krijgen. Deze dient als een laatste waarschuwing van de stewards, wat betekent dat ze bij de volgende overtreding een straf ontvangen. Dit zal de coureur vijf seconden straf opleveren. De vijfde overtreding levert de coureur een penalty van tien seconden op.

Tijdens de Grand Prix van Amerika 2023 werden in totaal 76 rondetijden geschrapt. De coureurs prezen het snelle handelen van de stewards als ze over de schreef gingen, maar meenden dat er een betere oplossing gevonden moet worden. Zo zei Valtteri Bottas: “Het probleem is dat er meerdere bochten zijn waarbij je – als je wijd gaat – een voordeel behaalt, waardoor iedereen de limieten opzoekt. Er moet een strengere limiet zijn, of dat nou een grindstrook is of een sausage kerb. Het is een probleem van de baan.”

Foto: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Hoe worden sausage kerbs gebruikt om track limits-overtredingen te verminderen?

Sausage kerbs (in Nederland beter bekend als 'broodjes') werden in F1, F2 en F3 door de FIA in 2002 geïntroduceerd. De daadwerkelijke implementatie op enkele circuits volgde pas in 2010. Bij bepaalde bochten worden deze verhoogde kerbs aangelegd, waardoor coureurs worden ontmoedigd over de witte lijn heen te gaan. Deze broodjes liggen aan de rand van het circuit, meestal bij snelle bochten. Als coureurs er overheen gaan, riskeren ze schade aan onder andere de vloer van de auto.

Juist hierdoor worden deze kerbs hevig bekritiseerd. Lando Norris is bijvoorbeeld fel tegenstander. Na een reeks heftige incidenten, waar deze kerbs gedeeltelijk of volledig verantwoordelijk voor waren, pleitte de Brit voor het verwijderen van dit concept. In 2019 werd de F3-bolide van Alex Peroni op Monza gelanceerd toen hij met hoge snelheid over een broodje reed, waardoor de Australiër over de bandenstapel vloog. Destijds zei Daniel Ricciardo dat het hem verbaasde dat zoiets kon gebeuren. “Helaas moet er soms iets gebeuren voordat je weet wat de consequenties zijn. Ik zag die kerb nooit als een gevaar of een bedreiging.”

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Sausage kerbs oftewel 'broodjes'.

W Series-coureur Abbie Eaton liep in 2021 twee gebroken ruggenwervels op toen ze op het Circuit of the Americas over een broodje reed. De Britse noemde het incident ‘belachelijk’ en zei dat deze kerbs ‘helemaal niet nodig’ waren op het circuit.

Nog een incident vond plaats tijdens de F2-sprintrace op Silverstone in 2022, toen Roy Nissany Dennis Hauger op het gras duwde, waardoor laatstgenoemde de zijkant van Nissany torpedeerde. De uitvinding van de halo bleek bij deze crash wederom een schot in de roos te zijn, maar de broodjes werden daarentegen wederom hevig bekritiseerd.

Welke F1-circuits hebben de meeste problemen met track limits?

De Oostenrijkse GP van 2023 staat in de geschiedenisboeken als de race met de meeste straffen voor track limits ooit. In totaal werden er alleen al tijdens de race twaalfhonderd meldingen gemaakt van coureurs die over de witte lijn gingen, voornamelijk in bocht negen en tien van de Red Bull Ring. Uiteindelijk werden er twaalf straffen aan acht verschillende coureurs uitgedeeld. Esteban Ocon kwam het minst goed uit de verf: er werd maar liefst dertig seconden toegevoegd aan de racetijd van de Fransman, verspreid over vier straffen. Hierdoor heeft Ocon het record voor meest uitgedeelde straffen tijdens een race op zijn naam staan.

Naderhand vertelde de FIA dat ze Red Bull Ring zouden aansporen om grindstroken aan te leggen, zoals ook in bocht vier liggen. De organisatie zei het volgende: “We zijn ons ervan bewust dat dit geen eenvoudige oplossing is, gezien de andere klassen die hier ook racen. Het heeft echter op andere circuits met vergelijkbare problemen bewezen dat het erg effectief is.”

Zoals gezegd was ook de Amerikaanse GP van 2023 een straffenfestijn. Haas ging naderhand zelfs nog in protest tegen de uitslag van de race, nadat Nico Hülkenberg de top tien net misliep. Het Amerikaanse team was opgevallen dat meerdere track limits onbestraft bleven, waaronder bij Alexander Albon, Sergio Perez, Lance Stroll en Logan Sargeant. Deze voorvallen zagen de coureurs buiten de lijntjes kleuren in bocht zes. De stewards erkenden dat de camera’s gebrekkig waren gepositioneerd, waardoor ze de buitenkant van deze bocht niet goed konden zien. Het protest werd uiteindelijk afgewezen.