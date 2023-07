Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich had de bazen van de Red Bull Ring specifiek geadviseerd om grindbakken aan te leggen in de laatste twee bochten. Die bochten bleken het grootste pijnpunt voor track limits, iets wat de Formule 1 na de Grand Prix van Oostenrijk van 2022 wilde voorkomen. Met meer dan 1200 gevallen van het vermeend overschrijden van de track limits in de Oostenrijkse Grand Prix van afgelopen weekend rijst de vraag of deze chaos voorkomen had kunnen worden en vooral wat er nu aan gedaan kan worden om in de toekomst zo'n farce te voorkomen.

Terwijl de FIA moest omgaan met deze 'onvoorziene' situatie, is duidelijk geworden dat de circuitbazen van de Red Bull Ring deze problemen hadden kunnen voorkomen als zij het advies van het bestuursorgaan van de Formule 1 zouden hebben opgevolgd. De track limits spelen altijd een rol op de Red Bull Ring door de aard van de lay-out. Het is immers een kort circuit waar elke duizendste van een seconde telt. Door de geasfalteerde uitloopstroken naast de meeste bochten is het voor de coureurs zoeken naar de limiet om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen op de exit van een bocht. In het verleden werden nog de zogenaamde sausage kerbs getest op het circuit, maar vanwege veiligheidsoverwegingen na meerdere incidenten verdwenen deze weer snel.

De Formule 1 heeft sinds vorig jaar een duidelijke lijn voor wat betreft track limits. De witte lijnen langs de baan vormen namelijk altijd de track limits. Gaat een coureur met alle vier de banden naast die lijn, dan is het dus een geval van het overschrijden van de track limits. Dat zorgt met name in de laatste twee bochten van de Red Bull Ring voor problemen, aangezien deze naar beneden lopen en ervoor zorgen dat coureurs hier makkelijker wijd gaan.

Rekening houden met MotoGP

In het licht van de problemen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2022 is gebleken dat Wittich, als onderdeel van het formele post-race rapport van de FIA waarin elke Grand Prix wordt geëvalueerd, een brief heeft geschreven aan de Red Bull Ring-chefs met de suggestie om het ontwerp van bocht 9 en bocht 10 aan te passen. Hij deed in het verslag een duidelijke aanbeveling om kleine grindbakken aan te leggen, aangezien dit ervoor zou zorgen dat de coureurs dan wel binnen de baanlimieten zouden blijven.

Daar werd door de Red Bull Ring echter geen gehoor aangegeven, aangezien zij ook rekening moeten houden met de MotoGP-races. Zij hebben juist liever de brede, geasfalteerde uitloopstroken. Het lijkt echter zo goed als zeker dat de FIA de druk zal opvoeren en het circuit nogmaals de aanbevelingen zal doen om voor 2024 met een oplossing te komen die werkt voor zowel de Formule 1 als de MotoGP.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaf afgelopen weekend aan dat de Formule 1 'amateuristisch' overkwam door de hoeveelheid straffen vanwege het overschrijden van de track limits. Volgens hem zijn grindbakken de beste oplossing. "Ik denk dat een strook grind of iets dergelijks nodig is om af te schrikken", zei de Brit. "Het probleem is dat het voor de coureurs heel lastig is, zij kunnen de witte lijnen niet zien vanuit de cockpit. Ze moeten het dus puur op gevoel doen. Het circuit nodigt je uit om [de limieten] op te zoeken. Het is iets waar voor volgend jaar wellicht naar gekeken moet worden, het toevoegen van een afschrikmiddel voor de coureurs op dat deel van het circuit." Horner erkent dat het een uitdaging is om een oplossing te vinden voor de MotoGP, maar het is volgens hem essentieel dat er een oplossing komt voor de Formule 1. "De MotoGP is altijd het argument, maar je moet iets vinden wat flexibel is en werkt voor de Formule 1."

Mercedes-teambaas Toto Wolff is ook van mening dat er betere oplossingen moeten komen, aangezien acht coureurs na de race nog tijdstraffen kregen vanwege het overschrijden van de track limits en het resultaat dus een tijdje niet officieel was. "Zeker voor de fans, toeschouwers, teams en coureurs is het superfrustrerend om die straffen continu voorbij te zien komen", legt de Oostenrijker uit. "Er zijn slechts twee oplossingen: ofwel je brengt de sausage kerbs terug en breekt de coureurs en auto's, maar dan zou niemand mogen klagen. Of haal ze gewoon allemaal weg en je laat ze over de snelste lijn racen. Dat is wat Niki Lauda altijd al zei. Maar we moeten een oplossing vinden in het belang van het circuit en alle belanghebbenden, want we willen hetzelfde bereiken: een spectaculaire race die niet wordt beïnvloed door straffen die om de juiste redenen worden gegeven omdat de regels bestaan."