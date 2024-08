Wat Hamilton hoopt dat mensen onthouden bij F1-debuut Antonelli

"Ik heb lang geleden al gezegd dat ik denk dat het team voor Antonelli moet kiezen", trapt Lewis Hamilton voorafgaand aan het F1-debuut van de Italiaan af. Hij sprak eerder al positief over de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli, die vrijdag op Monza de eerste vrije training rijdt in de plaats van George Russell. Bovendien zou een aankondiging dat hij de opvolger van Hamilton wordt niet lang meer op zich hoeven laten wachten, gezien de verspreking van Mercedes-teambaas Toto Wolff in Zandvoort. "En de tijd zal leren wat ze uiteindelijk niet besloten te doen", knipoogt Hamilton. "Maar hij is een van die jonge, supergetalenteerde coureurs. Hij is nu een jongvolwassene, maar hij is slechts achttien. Het zou dus goed zijn voor mensen om te onthouden dat hij net achttien is geworden en dat hij een mooie toekomst voor zich heeft."

Voor Hamilton is dat ook iets om te onthouden, aangezien de inmiddels 39-jarige coureur in 2018 nog een ontmoeting had met Antonelli. "Hij was een van de gridkids en ik schudde zijn hand vooraan op de grid", herinnert de zevenvoudig F1-kampioen zich. "Het is dus spannend. Het herinnert je er ook aan hoe oud je zelf bent als je dat soort ervaringen hebt!", grapt de Brit. "Maar ik kijk uit naar zijn groei en reis in de Formule 1."

Drastisch verschil

Hamilton verkast zelf in 2025 naar Ferrari, waardoor de weg vrij is voor Antonelli om het Mercedes-zitje naast George Russell over te nemen. Dat Hamilton in de Italiaan een goede opvolger zag, heeft volgens de coureur een goede reden. "Ik heb hem in de verschillende formule[kampioenschappen] gezien, aangezien hij [sinds 2019] Mercedes-coureur is", legt hij uit. Bovendien ziet hij Mercedes als goede omgeving voor Antonelli om in te leren. "We zien nu veel jonge coureurs doorbreken, terwijl we in een tijd zitten dat er maar twintig zitjes zijn. We zien nu een nieuwe golf waarin coureurs met jaren aan ervaring een kans krijgen ten opzichte van een jonge coureur", merkt hij op. "Dat is wat McLaren voor mij heeft gedaan en dat pakte goed uit, dus naar mijn mening is dit gewoon een kans voor hem om te groeien."

"Hij zou dan de kans krijgen om met de besten te werken en te leren van mensen met wie ik al vele, vele jaren samenwerk", loopt Hamilton alvast vooruit op een eventuele overstap van Antonelli naar het F1-team van Mercedes. "Het is een grote last op iemands schouders. Maar zoals ik al zei, het is een geweldige omgeving waarvan ik denk dat ze in staat zijn om hem te koesteren en hem er doorheen te slepen. Maar er zijn ook andere heel goede opties. Dus je moet Toto vragen naar welke optie hij neigt."

Antonelli zal zoals gezegd in de eerste vrije training in actie komen, als onderdeel van de verplichte rookietests die de F1-teams moeten bieden aan jonge coureurs. Of Hamilton nog verwacht wat te kunnen leren van de inzichten van het jonge talent? "Dat zullen we morgen wel ontdekken", luidt het antwoord. "Het is absoluut goed om meer input te krijgen. Voor Kimi gaat het er morgen gewoon om dat hij ervan geniet. Dit gaat een geweldige ervaring worden voor hem. Hij heeft natuurlijk al in de oude auto getest, maar morgen stapt hij voor het eerst in de nieuwe auto, die zo veel beter is dan die van 2022. Hij zal morgen dus alleen maar glimlachen, zeker weten. Het is namelijk een drastisch verschil. Hoe meer informatie en input we krijgen, hoe beter. Ik weet dus niet wat te verwachten en wat hij te melden zal hebben, maar we zullen het zeker meenemen", besluit Hamilton.