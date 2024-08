Wolff onthult gesprek met Verstappens in zomerstop en 'verspreekt' zich over Antonelli

Toto Wolff heeft in Zandvoort definitief laten weten dat Max Verstappen in 2025 niet voor Mercedes zal uitkomen. In gesprek met een select groepje Nederlandse journalisten laat de Oostenrijkse teambaas weten dat er in de zomerstop met de Verstappens is gesproken en dat de consensus daarna is dat een overstap naar Mercedes momenteel niet haalbaar is. "Ik heb het hele jaar gedacht dat er een window of een kans zou zijn. De kans om hem naar Mercedes te halen, was niet nul. Het is nogal onstuimig bij Red Bull en dat heeft niet alleen met de prestaties op de baan te maken. We weten allemaal dat de persoonlijke verhoudingen ook een rol spelen. Ik heb mijn hele leven goed met Jos overweg gekund, misschien ook omdat we een beetje hetzelfde zijn. Daardoor dacht ik dat de deur nooit helemaal gesloten was."

Consensus met Verstappen, verspreking over Antonelli?

"Was was de kans? De kans was misschien negentig procent niet, versus tien procent wel, maar ik wilde niet opgeven. Tijdens de zomerstop zijn we alleen tot de conclusie gekomen dat het geen zin zou hebben om te wachten op iets wat toch niet zou gebeuren richting 2025. We hebben gezegd 'laten we gewoon doorgaan met onze job, Max bij Red Bull en wij hier bij Mercedes met onze rijderskeuze'. Dat was de gezamenlijke conclusie." Het betekent dat Verstappen in 2025 niet voor het merk met de ster zal rijden, waarbij Wolff met een 'verspreking' lijkt te verklappen dat Antonelli dat zitje wel gaat krijgen - al is er nog niks officieel bekendgemaakt. "We zullen de invulling van het tweede zitje snel bekendmaken. De twee coureurs die in onze auto's komen, krijgen van ons honderd procent steun. We gaan 2025 in met twee coureurs die we alle kansen bieden om te presteren. Daarom wil ik ook nog niet over 2026 praten, want ik wil het laten slagen met George en Kimi", laat Wolff met een lach eigenlijk weten dat Antonelli het zitje van Lewis Hamilton zal krijgen, al benadrukt Mercedes dus dat het nog niet officieel is afgehamerd.

Wolff houdt de deur open voor Verstappen in de toekomst

Wolff heeft eerder dit jaar laten weten dat hij zelfs een handstand zou doen om Verstappen te krijgen, oftewel dat hij alles zou doen om de Nederlander naar Mercedes te loodsen. "Ik heb die handstand in de zomer wel geprobeerd, maar mijn polsen doen er nog steeds pijn van! De handstand-uitspraak was omdat we op dat moment nog geen coureur voor het tweede zitje hadden en toen was Max natuurlijk met afstand de beste optie. Nu we wel twee coureurs voor volgend jaar hebben, moeten we die als team het volste vertrouwen geven. Als alles goed verloopt, dan zijn dat de coureurs waar Mercedes mee doorgaat."

Toch hoopt Wolff nog altijd dat de paden van Verstappen en Mercedes elkaar eens kruizen. Als Motorsport.com hem vraagt of die hoop nog steeds ergens in zijn achterhoofd leeft, laat Wolff weten: "Ja, dat is zo. Ergens heb ik dat gevoel nog steeds, ik weet alleen niet wanneer dat is. Of dat in 2026 is of drie jaar later, dat weet ik niet." Die laatste woorden kunnen betekenen dat de speculatie richting het Formule 1-seizoen 2026 weer oplaait. "Maar dat is oké. Wat ik het mooie vind met Max, Raymond en Jos is dat we allemaal erg rechtdoorzee zijn. We hoeven elkaar niet te pushen. We zitten te lang in deze business om elkaar voor de gek te houden. Hier gaat onze focus op en hopelijk kan deze line-up ook werken voor 2026 en de jaren daarna. Maar dat gooit de deur nog niet dicht voor Max om in 2026 of later bij ons te rijden. Wij willen nog steeds alle opties open houden zoals hij dat voor zichzelf ook doet. Daarom geniet ik ook altijd zo van onze gesprekken, er is geen verborgen agenda. Alle dingen liggen op tafel en dat is het dan ook."