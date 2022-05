Wat gaat er schuil achter de DRS-problemen van Max Verstappen?

De Red Bull Racing-coureur was druk bezig zijn uitstapje in het grind goed te maken, maar zijn pogingen om George Russell te passeren werden bemoeilijkt door een haperend DRS. De problemen deden zich ook al voor tijdens de kwalificatie en verstierden de laatste poging van Max Verstappen om Charles Leclerc van de pole-position af te houden. In aanloop naar de race bracht Red Bull in parc fermé wijzigingen aan om het probleem op te lossen. In een officieel FIA-document voor de wedstrijd stond aangegeven welke onderdelen zonder straf waren vervangen. Red Bull koos ervoor om de DRS-aandrijving en scharnieren te vervangen op de RB18 van Verstappen. Dit was duidelijk niet genoeg om het volledige probleem op te lossen. Het suggereert dat het probleem verder gaat dan één onderdeel.

Monteurs werken aan DRS-systeem op RB18 van Max Verstappen Foto: Giorgio Piola

Zoals bovenstaande foto laat zien, lijkt het probleem niet alleen rond het aandrijvingsmechanisme te zitten. Deze exclusieve foto toont dat het team zich zorgen maakte over scheurtjes of breuken die ze mogelijk vonden tijdens controles van de vleugel na de kwalificatie. Daarom is een groot deel van de bovenste flap gerepareerd en zijn de sponsorstickers opnieuw aangebracht voordat de RB18 van Verstappen naar de startgrid reed. Interessant genoeg had teamgenoot Sergio Perez geen last van het probleem in de kwalificatie en werden de onderdelen bij hem niet vervangen, maar werd wel de bovenste flap van zijn achtervleugel gerepareerd.

Een herhaling van vorig jaar?

Het DRS-probleem vertoont gelijkenissen met de problemen waarmee het team tegen het einde van vorig F1-seizoen te kampen had. Het blijft echter onduidelijk of het mechanisme de oorzaak is van het probleem met de flap, of dat het juist komt door de druk. Na afloop van de Grand Prix van Spanje suggereerde Red Bull-teambaas Christian Horner dat het probleem te maken heeft met het feit dat het team de wagen te licht heeft gemaakt op dit gebied, met mogelijk een meer flexibele vleugel die gevoelig is voor schade. "Natuurlijk jagen we elk grammetje na. Gewicht is ook een factor," legde hij uit. "Misschien zijn we daar te ambitieus geweest. Maar we moeten precies begrijpen wat het probleem is, want we dachten dat we een oplossing hadden. Helaas bleek het niet een betrouwbare oplossing voor de hele race."

De eerste tekenen van Red Bull's DRS-problemen verschenen tijdens de Grand Prix van Nederland vorig seizoen, toen Verstappen tijdens de kwalificatie zijn vleugel niet kon openen op het rechte stuk van start-finish. Verdere problemen deden zich dat weekend niet voor, maar het uitvoeren van reparaties tussen de kwalificatie- en racesessies werd een terugkerend thema tijdens de laatste paar Grands Prix van 2021. In die laatste paar races werd ook opgemerkt dat het defect aan de DRS-flap en het DRS-mechanisme gepaard ging met een fladderende bovenste flap wanneer DRS werd ingezet, iets wat ook tijdens de training in Spanje werd opgemerkt. Red Bull doet er alles aan om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Want het heeft niet alleen een directe strijd met Ferrari voor de boeg, maar zoals de Grand Prix van Spanje bewees, is Mercedes ook een factor geworden die in de gaten moet worden gehouden.

VIDEO: Het DRS-probleem van Max Verstappen (vanaf seconde 20)