Waarom McLaren terughoudend is met updates voor vloer MCL38

Het team uit Woking is dit jaar verwikkeld in een spannende strijd met Red Bull om het F1-kampioenschap en geeft toe dat het een kans maakt om zowel de constructeurs- als de coureurskroon te winnen. Met zo weinig verschil in prestaties tussen de auto's, is McLaren zich ervan bewust dat elke winst die behaald kan worden met upgrades doorslaggevend kan zijn. Het team heeft echter toegegeven voorzichtig te zijn met het introduceren van een upgrade voor de vloer waar het aan werkt, voor het geval deze het soort onbedoelde gevolgen heeft waar andere teams mee te maken hebben gehad.

Gedurende het seizoen 2024 zijn veel coureurs in de problemen gekomen toen nieuwe vloerontwerpen, gericht op het vergroten van de downforce, ook ongewenste neveneffecten hadden. Het seizoen van Aston Martin ging achteruit op Imola met een grote upgrade aldaar, Ferrari kreeg te maken met een terugkeer van gestuiter op hoge snelheden in Spanje en Mercedes had wat vragen over de ontwikkeling in Spa. Nog recenter heeft Red Bull zich afgevraagd of de balansproblemen waar het mee kampt het gevolg zijn van een nieuw vloerontwerp dat het introduceerde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Andrea Stella, teambaas van McLaren, zegt dat een van de sleutels tot het feit dat zijn team dit jaar nog geen problemen heeft gehad halverwege het seizoen, is dat er maar één grote upgrade is uitgevoerd, waardoor het risico op problemen tot een minimum is beperkt. Hij voegt eraan toe dat er in de fabriek wordt gewerkt aan een geüpgradede vloer, maar dat er wordt gewacht tot het zeker is dat die werkt voordat het wordt geïntroduceerd. "We hebben sinds Miami geen significante upgrade meer doorgevoerd", legt Stella uit hoe het team ontsnapt is aan het lot dat andere teams hebben getroffen met upgrades. "De volgende relevante upgrade, niet zo groot als Miami, was in Zandvoort, en het betrof niet de [hele] vloer - het was slechts een detail. Het ging om andere delen van de auto."

"Maar er is een reden waarom we sommige upgrades niet hebben meegenomen, omdat we zien dat als we op de 'go'-knop hadden gedrukt, we misschien twijfels hadden gekregen wanneer deze onderdelen werden getest op de echte auto", vervolgt Stella. "We nemen dus de tijd om onszelf ervan te overtuigen dat de ontwikkeling rijp is om op het circuit gebruikt te worden."

Overal snel

Hoewel McLaren het recente Grand Prix-weekend in Nederland wist te domineren, denkt Stella dat de performance eerder uitzondering dan norm waren - met minimale verschillen tussen de auto's. Hij denkt echter dat de sterke prestatie in Monza afgelopen weekend - waar McLaren de eerste rij bezette en met beide coureurs op het podium eindigde - laat zien dat het nu overal snel kan zijn. "Ik denk dat de volgorde op de grid meer te maken heeft met het feit dat de coureurs de beschikbare grip kunnen benutten dan met het feit dat de auto dominant is. Als we kijken naar de echte rondetijden, in plaats van alleen naar de posities P1 en P2, dan zien we dat elke coureur van de snelste vier teams in staat was om de eerste startpositie te pakken", blijft de Italiaan op zijn hoede.