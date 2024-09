Rosberg waarschuwt McLaren om huidige houding in F1-titelstrijd

Nu McLaren het team in vorm lijkt te zijn, krijgt het team steeds meer zicht op de constructeurs- en coureurstitels. Het gat in het constructeurskampioenschap bedraagt nog slechts 8 punten terwijl Lando Norris met 62 punten achterstand op Max Verstappen een groter gat te overbruggen heeft. Ondanks dat is er met acht Grands Prix - inclusief drie sprintraces - een hoop mogelijk. Des te groter is de verbazing bij oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg dat McLaren zich nog niet aan teamorders durft te wagen, wat Norris al enkele punten heeft gekost. "McLaren zou ongeduldig moeten zijn, want ze maken hier gewoon kans op de constructeurs- en coureurstitel", zegt Rosberg in de Sky Sports F1-podcast. "Ze maken hier echt een kans."

Dat McLaren in zijn ogen 'ongeduldig' moet zijn, is omdat er geen garanties zijn dat het team volgend jaar net zo sterk zal zijn en deze kans dus wel moet aangrijpen. "Volgend jaar is Mercedes misschien super, of zet Ferrari de vooruitgang door. Je kunt dus niet geduldig zijn en denken 'we bouwen het op naar volgend jaar'", stelt de F1-kampioen van 2016. "Ik denk echt dat ze ongeduldig zouden moeten zijn en het moment moeten aangrijpen, het moment maximaliseren, inspringen op de zwakke punten van Red Bull en ervoor gaan. Je weet nooit of je een tweede kans krijgt."

In de Grand Prix van Italië begon McLaren vanaf P1 en P2, maar door een strategische zet van Ferrari en Leclerc om het op de eenstopper te wagen, moesten Oscar Piastri en Norris genoegen nemen met de tweede en derde plaats. Met name Norris leek flink te balen van het resultaat, aangezien hij van pole was vertrokken maar in de Variante della Roggia ingehaald werd door zijn teamgenoot - wat direct de deur opende voor Leclerc. Zo liep de Brit minder punten in op Verstappen dan mogelijk was geweest.

Behoorlijke verandering

Rosberg was verbaasd over het feit dat teambaas Andrea Stella na die race aangaf dat McLaren mogelijk toch teamorders gaat overwegen om Norris te helpen in de titelstrijd met Verstappen. "Ik ben heel verrast dat hij zo duidelijk zegt dat ze nu eindelijk overwegen om Lando prioriteit te geven, aangezien ze dat op zondag duidelijk niet hebben gedaan", legt Rosberg uit. "Dat zou een behoorlijke verandering zijn - en dat zouden we natuurlijk verwelkomen. In Lando's situatie wil je natuurlijk races op basis van verdienste winnen en niet omdat je teamgenoot je helpt. Maar het weerhoudt je teamgenoot er wel van om een te gekke inhaalactie te plaatsen, waardoor alles in gevaar komt. En dat is wat je wil vermijden."