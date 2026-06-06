Waarom Norris al rekening hield met 'reality check' in Monaco
De achtste startplaats in Monaco is voor regerend wereldkampioen Lando Norris zijn slechtste kwalificatieresultaat van het seizoen tot nu toe, en het gevolg van een bekende zwakte van zijn McLaren.
Het Formule 1-seizoen 2026 van Lando Norris begint zich te ontwikkelen tot het meest teleurstellende jaar voor een regerend wereldkampioen sinds het rampzalige 2014-seizoen van Sebastian Vettel.
Maar waar het jaar van Vettel werd bepaald door problemen met een niet-competitieve en onbetrouwbare Renault-motor, bestaat McLarens 2026 uit een opeenstapeling van kleine maar veelzeggende frustraties. Het chassis is goed genoeg gebleken voor Norris om vanaf pole de sprintrace in Miami te winnen, maar kampt met een gebrek aan gevoel aan de voorkant en mysterieuze elektrische problemen.
Geen van beide auto's startte in de Grand Prix van China en in Monaco moest McLaren in de nacht de avondklok doorbreken om de kabelboom en andere elektrische onderdelen van Norris' auto te vervangen nadat zijn auto vrijdag in VT2 was stilgevallen.
Maar het was vooral het onvermogen van de MCL40 om de coureurs vertrouwen te geven dat Norris en teamgenoot Oscar Piastri naar de vierde startrij verwees, op meer dan een halve seconde van de Mercedes van polesitter Kimi Antonelli.
Meningsverschil met Stella
Interessant is dat teambaas Andrea Stella in Canada nog tegen verslaggevers zei dat de MCL40 redelijk sterk is in langzame bochten en dat de auto naar verwachting goed zou moeten presteren op een circuit als Monaco.
Norris had echter andere verwachtingen. Sterker nog, voorafgaand aan het weekend dacht hij al dat de vierde startrij het meest waarschijnlijke scenario was. "Ik denk dat het gewoon een klein verschil van mening is", zei Norris in Monaco toen hij hiernaar werd gevraagd.
"Ik ben natuurlijk degene die de auto bestuurt, dus ik kan voelen hoe moeilijk het is om rondetijd uit de auto te halen en hoe lastig het vorige raceweekend in Montreal al was. Daarom was ik vorige week zo verrast dat we zo competitief waren."
"Ik denk dat dit weekend niet per se een eyeopener is, maar wel een kleine reality check van hoe ver we ernaast zitten. Ik had geen hoge verwachtingen voor dit weekend. De auto is gewoon heel moeilijk te besturen, niet erg meegaand en op geen enkele manier vergevingsgezind. Vorig jaar was mijn vertrouwen 100, nu is het 85. En in Monaco moet je op 100 zitten", aldus Norris.
Lando Norris had de reality check in Monaco al verwacht.
Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images
In Montreal testte McLaren een nieuwe voorvleugel, die het team uiteindelijk weer verwijderde in afwachting van verdere evaluatie in Monaco. De resultaten blijven echter onduidelijk.
Piastri keerde voorafgaand aan de kwalificatie terug naar de vorige specificatie, maar zijn marge van iets meer dan een tiende op zijn teamgenoot kan ook worden verklaard doordat Norris in zijn snelste ronde over de limiet ging.
Moeite met bepaalde eigenschappen
Vorig seizoen had Norris aanvankelijk moeite met de rijbaarheid van zijn auto. Hij zei toen dat hij er geen klik mee had. Dat probleem werd verlicht met een andere geometrie van de voorwielophanging.
Maar de opmerkingen van Norris dit weekend wijzen opnieuw op een McLaren-auto met in theorie veel potentieel qua rondetijd, terwijl de coureurs moeite hebben om die performance aan te spreken. Daardoor ontstaat er een verschil in perspectief tussen hen en de engineers. Opnieuw lijkt de voorkant van de auto daarbij de beperkende factor.
Norris dacht ook dat hij door kleine fouten, zoals de verremming bij de chicane in zijn laatste snelle ronde, misschien een paar tienden had laten liggen. Maar fundamenteel is de auto volgens hem niet snel genoeg om het gat van een halve seconde naar de kop te dichten.
"Je probeert de auto altijd op elk vlak tot de limiet te pushen, maar onze limiet ligt hier en die van de anderen ligt iets hoger. Zo simpel is het. En tegelijk is het ook niet zo simpel."
"We hebben moeite met bepaalde eigenschappen, met het blokkeren van de voorkant en met de voorkant van de auto die gewoon niet goed werkt. Maar dit is een probleem van de auto, geen bandenprobleem, of een combinatie van beide, en daar moeten we aan werken", besluit Norris.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Hadjar met 'gemengde gevoelens' na F1-kwalificatie Monaco
Waarom zoveel F1-coureurs in Monaco wonen: meer dan alleen belastingvoordeel
Legt Balaton Park zwakte Aprilia bloot? "Kunnen motor niet optimaal benutten"
Toyota demonstreert waterstofprototype tijdens Le Mans-weekend
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco
Voorwaardelijke boete voor Ferrari en McLaren na te late aankomst bij persconferentie
De gelijkenissen tussen Russells situatie bij Mercedes en de F1-titel van Norris
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000
McLaren grijpt terug op oude vleugel, maar Piastri ziet kernprobleem
Antonelli klopt Verstappen voor pole in zinderende F1-kwalificatie Monaco
Van fictie tot mijlpaal: McLaren's lange weg naar GP nummer 1000
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties