Waarom de Formule 1 weer interessant is voor nieuwe sponsoren

Het is nog niet zo lang geleden dat de Formule 1 heel hard moest werken om critici een weerwoord te geven. Er werd met geld gesmeten. De gillende V8-motoren deden het lijken alsof het enkel draaide om het verbranden van brandstof. Dit alles zorgde ervoor dat sponsoren geen interesse hadden in een sport die last had van teruglopende kijkcijfers en een ongekende afwezigheid op social media. Nu, een paar jaar later, staat de koningsklasse in de autosport er een stuk beter voor. Door de invoering van het budgetplafond wordt er niet langer onbeperkt geld uitgegeven. Het hybride-tijdperk heeft gezorgd voor een slag in duurzaamheid. Het aanboren van een nieuw publiek – laten we dat het Netflix-effect noemen – heeft gezorgd voor een stortvloed aan nieuwe sponsoren. Het lijkt er zelfs op dat de Formule 1 op dit moment de vruchten plukt van de initiatieven die de afgelopen jaren ingezet werden om de sport weer aantrekkelijk te maken.

Het belangrijkste is echter dat grote bedrijven weer geassocieerd willen worden met de sport en juist dat zorgt ervoor dat het benodigde geld binnenkomt waardoor de wielen blijven draaien. Het valt op dat er de afgelopen maanden een aantal grote techbedrijven zijn opgestaan die zich gelinkt hebben aan de Formule 1. Het gaat dan niet alleen om publiciteit en naamsbekendheid, maar ook om de waardevolle producten die door teams gebruikt kunnen worden. Voorbeelden? Cognizant bij Aston Martin, Oracle heeft een dikke sponsordeal gesloten met Red Bull en TeamViewer is de op twee na grootste sponsor van Mercedes. Dat deze grote techbedrijven binnen een paar maanden van elkaar in de Formule 1 melden is geen toeval. Sterker nog: er lijken een aantal belangrijke factoren mee te spelen in deze trend.

Ten eerste: het huidige hybride-reglement van de Formule 1, waarmee alles gezet wordt op duurzame technologie, past perfect bij wat er momenteel gaande is in de maatschappij. Grote merken willen graag geassocieerd worden met dergelijke technologie. De Formule 1 biedt deze merken een groot publiek om zich te tonen. Volgens Mercedes F1-teambaas Toto Wolff is duidelijk waarom deze merken zo geïnteresseerd zijn in de Formule 1.

Gevechtsvliegtuigen

“In eerste instantie staat de Formule 1 nog voor de historische waarden en dat betekent dat het om de beste technologie en dat de beste man in de beste auto wint”, aldus Wolff. “Maar er is wel wat veranderd. Dit was een sport voor gladiatoren, maar nu zijn het meer gevechtsvliegtuigen en dat komt omdat de technologie voorop staat in de Formule 1. Voeg dit toe aan het duurzaamheidsverhaal en we kunnen erg trots zijn op de innovaties die we op de markt gebracht hebben en waar we andere industrieën mee geholpen hebben. De snelheid waarmee die ontwikkeling ging, is ook aantrekkelijk voor techbedrijven. Maar aan de andere kant zien we in de praktijk ook hoe deze bedrijven een bijdrage leveren aan onze prestaties. Van een sticker op de wagen is het echt een gezamenlijke missie geworden.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De recente aankondigingen dat techbedrijven in de Formule 1 toetraden, bevatten allemaal een dergelijk element. Aston Martin gebruikt Cognizant om de IT-infrastructuur te verbeteren, Mercedes wil met TeamViewer meer doen in Augmented Reality terwijl Red Bull met Oracle stappen zet op het gebied van kunstmatige intelligentie. Data is anno 2021 zo belangrijk in de Formule 1 dat de technologie erachter een belangrijk thema is geworden waar teams een slag kunnen slaan.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt daarover: “De data en de manier waarop we daarmee omgaan, dat is van levensbelang. We genereren zoveel en het heeft invloed op alles wat we doen: onze strategie voor de race, de ontwikkeling van de wagen, de manier waarop we onze coureurs analyseren en ook hoe we onze coureurs selecteren. De Formule 1 heeft zich ontwikkeld en de dagen van de tabaksbedrijven zijn geteld. Daarnaast zijn er nog minder OEM’s betrokken in de sport. De Formule 1 staat vooraan als het gaat om technologie, we hebben het allerbeste, en het is geweldig om te zien dat deze samenwerkingen nu van de grond komt. Oracle is wat dat betreft een van de grootste bedrijven.”

De manier waarop de Formule 1 het hele spectrum qua technologie kan uitdiepen is iets wat voor aantrekkingskracht zorgde bij software-gigant TeamViewer. Dat bedrijf kondigde recent samenwerkingen aan met Manchester United en Mercedes. Volgens CEO Oliver Steil is het duidelijk dat het bedrijf meerdere producten kan inzetten in de Formule 1. “De Formule 1 is heel aantrekkelijk omdat we meerdere zaken kunnen gebruiken”, stelt Steil. “Dat is waar de aantrekkingskracht voor techbedrijven ligt. Het gaat om productie, ontwerpen, logistiek, monitoring en analyses. We hebben te maken met een breed palet aan activiteiten en de toepassing daarvan in de Formule 1 is heel opvallend.”

Het 'Netflix-effect'

De technologische aantrekkingskracht ten spijt, deze samenwerkingen waren niet van de grond gekomen als de Formule 1 wat betreft populariteit niet uit een dal was gekropen. Tijdens de openingswedstrijd in Bahrein werden verschillende kijkcijferrecords verbroken en het effect van Netflix-serie Drive to Survive mag in dat geval ook niet vergeten worden. Volgens Ariel Kelman, marketingdirecteur bij Oracle, bestaat er een direct verband tussen de impact van Netflix en het vastleggen van grote Amerikaanse partners.

“Ik ben persoonlijk getuige geweest van een forse toename wat betreft de aandacht voor F1 in de Verenigde Staten, het is logisch dat grote techbedrijven uit dat land dan ook betrokken willen zijn bij de sport”, aldus Kelman. “De omgang met data, de analyses en kunstmatige intelligente vormen een belangrijk deel van de werkzaamheden bij F1-teams. Je krijgt dus de combinatie van een platform waar de technologie zeer geavanceerd is met wat al een sport is met een enorme fanschare en die op dit moment hard groeit in de Verenigde Staten. Ik denk dat er nog wel meer techbedrijven gaan komen die dit als een belangrijk onderdeel van de strategie gaan gebruiken.”

Een belangrijke noot in dit verhaal is dat de Formule 1 een mondiale sport is met een groot bereik. Daarmee is het ook direct een interessant doelwit voor potentiële sponsoren. Naast grote bedrijven als Cognizant, Oracle en TeamViewer zijn er ook tal van kleinere merken betrokken geraakt in de Formule 1. Denk daarbij aan een cybersecurity-bedrijf als Herjavic of een crypto-handelaar als Bitci.com. Volgens McLaren CEO Zak Brown, die in zijn carrière veel gewerkt heeft aan sponsordeals, is de wijze waarop F1 fans in contact brengt met sponsoren een van de sterke punten.

“Eén van de trends die we momenteel zien in de Formule 1 is de opkomst van nieuwe technologieën, nieuwe landen en nieuwe bedrijven die de sport gebruiken om, zoals wij het noemen, snel beroemd te worden”, zegt Brown. “Sommige merken die al heel bekend zijn, hebben niet zoveel zichtbaarheid nodig. Ze willen content uit de sport en van de coureurs. Wanneer je kijkt naar nieuwere partners, zoals Darktrace, zijn het bedrijven die heel snel groeien en ze hebben een mondiaal platform nodig om het bedrijf te tonen en te laten zien waartoe ze in staat zijn. Dat kun je via traditionele media doen, maar dat is vrij duur. De Formule 1 is elke twee weken in meer dan honderd landen te zien en dat wordt door honderden miljoenen fans bekeken. Het is een efficiënte manier om heel snel veel aandacht voor je bedrijf te vinden.”

Voor techbedrijven is de Formule 1 op dit moment een aantrekkelijk platform om hun activiteiten te promoten en naamsbekendheid te vergroten, zoveel is duidelijk.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images