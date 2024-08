Waarom Aston Martin van plan afwijkt voor VT1 in Monza

Als test- en reservecoureur van Aston Martin F1 zou Felipe Drugovich zich opmaken voor een deelname aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië in Monza. Dat zou dan deel uitmaken van de verplichting voor F1-teams om minstens twee keer per jaar een rookie in de auto te zetten tijdens een training. Aston Martin heeft echter een streep gezet door die deelname vanwege het nieuwe asfalt op Monza, zo bevestigt Fernando Alonso - de coureur die zijn zitje had moeten afstaan aan Drugovich. "Volgens mij zou ik mijn VT1 afstaan aan Felipe. Maar toen kregen we door dat de aanpak van het asfalt groter was dan gedacht. De kerbstones waren anders dan gedacht. Dus toen heeft het team het plan veranderd." Wel heeft Alonso nog goed nieuws voor de Braziliaanse F2-kampioen van 2022. "Volgens mij gaat het nu in Mexico gebeuren."

Alonso heeft op dat moment nog geen track walk gedaan, maar voorspelt op basis van de zichtbare veranderingen een interessante eerste vrije training. "Het is een beetje een nieuw begin voor Monza, wat een heel bekend circuit is", legt de tweevoudig F1-kampioen uit. "Je hebt nieuw asfalt en nieuwe kerbstones. Dat zal ons een vermakelijke VT1 bieden, waarin we zullen proberen de juiste lijnen te vinden, uitvogelen hoe we de kerbs moeten pakken en dat soort dingen. Dat is altijd goed."

Zwaar weekend

Op het circuit van Monza hoopt Alonso een beter weekend af te werken dan een week geleden in Zandvoort, waar Aston Martin niet uit de verf kwam en Alonso genoegen moest nemen met één punt. Op papier verwacht Alonso niet exact dat Aston Martin hier voor een beter resultaat kan gaan. "Op papier is het misschien niet het beste circuit voor ons, maar we moeten nog steeds ons best doen", benadrukt de 43-jarige Spanjaard. "We zullen in VT1 ook verschillende dingen proberen. Niet per se alleen voor Monza, maar ook voor de projecten op de lange termijn en om een beter begrip van de auto te krijgen. Het wordt dus nog steeds een heel nuttig weekend."

In Zandvoort had Alonso nog de hoop dat hij een goed resultaat kon neerzetten, ook omdat hij een jaar eerder in de chaotische Grand Prix van Nederland op het podium stond. "We hadden hoge verwachtingen, maar scoorden slechts één punt. In Monza maken we ons een klein beetje meer zorgen", erkent hij. "Maar de races verlopen altijd onverwacht. Dus ja, het kan gebeuren dat het een goed weekend wordt. Maar ja, op papier is het een zware race", besluit Alonso, die aangeeft dat Aston Martin werkt aan nieuwe onderdelen in de zoektocht naar meer performance.