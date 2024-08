Alonso wijst verrassende favoriet voor komende F1-races aan

Met een voorsprong van 22,5 seconden kwam Lando Norris als eerste over de finish in de Grand Prix van Nederland. McLaren lijkt op dit moment het te kloppen team, aangezien het van de laatste vier races er twee heeft gewonnen. Op Monza - een snel circuit waar de teams met weinig downforce rijden - en Baku - een stratencircuit waar meer downforce vereist is - staat de teams weer een heel andere uitdaging te wachten. Fernando Alonso voorspelt op die twee circuits ook een ander te kloppen team. "Van de top-vier teams is het Mercedes dat een beetje schommelt", stelt Alonso vast. "Maar McLaren, Red Bull en Ferrari zijn elk weekend podiumkandidaten. De komende twee races zou Ferrari het te kloppen team moeten zijn, op basis van wat we vorig jaar hebben gezien in Monza en Singapore. Leclerc won dit jaar in Monaco", trekt hij de vergelijking met het stratencircuit. "Ik denk dat ze ook in Singapore de favoriet zullen zijn."

Alonso zelf hoeft zich niet bezig te houden met de vraag of zijn team tot de favorieten behoort, al geeft hij aan dat hij dat graag had willen doen. Aston Martin presteert minder sterk dan in 2023 en Alonso stelde onlangs al dat zijn team zich vooral moet richten op de strijd om de negende en tiende plek. In Zandvoort bleek dat ook het geval: De tweevoudig F1-kampioen kwam als tiende over de meet. "Eén punt was al een beetje te veel voor de snelheid die we hadden", klinkt de Spanjaard wat kritisch over de performance. "Maar we hadden een goede kwalificatie en vanaf de zevende startplek hadden we de kans om dit puntje te scoren. We moeten beter worden. Er zijn al een paar races geweest waarin we moeite hadden om een aantal teams uit het middenveld bij te benen. We moeten zien te begrijpen waarom en we moeten beter worden."

Weinig veranderd

Aston Martin-teambaas Mike Krack gaf voor de zomerstop aan dat er nog updates komen voor de AMR24, maar de focus zal ook relatief vroeg verlegd moeten worden naar de AMR25. Alonso rekende daarom al niet meer op echte stappen vooruit in de tweede seizoenshelft, iets waar hij nog steeds in gelooft na de Grand Prix van Nederland. "Er is niet heel veel veranderd na de zomerstop. In Boedapest zaten we tot aan de laatste ronde in gevecht met Yuki [Tsunoda]. In Spa waren Williams en Alpine sneller, maar wij hielden vast aan een eenstopper en versloegen hen op strategie. En hier waren Alpine en Haas sneller. Dus ik denk dat we het op zes na snelste team zijn, dus het moet echt beter."

Een lichtpuntje voor Aston Martin, was het feit dat beide auto's in Zandvoort het laatste kwalificatiesegment wisten te bereiken. Dat ziet Alonso dan ook als sterkste punt van de AMR24. "We zijn heel snel in de kwalificatie en op een circuit als deze, waar inhalen lastig is, is het normaliter een goed teken als je met beide auto's in Q3 eindigt", legt de 32-voudig Grand Prix-winnaar uit. "En gisteren [zaterdag] waren we waarschijnlijk een klein beetje beter dan het geval zou moeten zijn. Vandaag waren we weer terug in de realiteit. Zoals gezegd is er de afgelopen drie of vier races niks veranderd. We moeten niet vergeten waar we vandaan kwamen in Spa: zonder de eenstopper, zouden we twaalfde en veertiende zijn geëindigd. Vandaag waren we tiende. Het is dus niks nieuws, maar het is natuurlijk nog steeds een teleurstelling voor ons. Het moet beter. We moeten de auto beter zien te begrijpen en nieuwe onderdelen meenemen voor de komende races, om te proberen weer zo te presteren zoals begin vorig jaar. We willen er voor de laatste race in Abu Dhabi weer bij staan."