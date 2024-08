Waarom Alonso hoop houdt ondanks tegenvallende vorm Aston Martin

Waar Fernando Alonso in 2023 nog acht keer op het podium wist te eindigen, mogen hij en teamgenoot Lance Stroll dit jaar al blij zijn als zij om de punten weten te vechten. In de laatste vijf races tekende het team voor twee nulscores en in totaal zestien punten. Aston Martin staat nog steeds vijfde in het constructeurskampioenschap, maar is het zicht op de top-vier verloren. Voor de tweede seizoenshelft verwachtte Alonso nog maar weinig stappen. In Zandvoort geeft hij aan dat hij vooral in de subtop verwacht te strijden. "De negende en tiende plek, dat is waar we elke race om zullen strijden", aldus Alonso.

Aston Martin heeft tot nu toe geen beter resultaat neergezet dan de vijfde plek, die op naam van Alonso staat. De timing van de terugval bij het team, na de introductie van enkele updates, kon niet slechter. Teams als McLaren en Mercedes zijn er juist flink op vooruitgegaan, waardoor Aston Martin vooral in de spiegels moet kijken in het kampioenschap. Volgens Alonso lag het niet helemaal aan de updates, maar ook aan de afstelling van de AMR24. Met name in Barcelona en Oostenrijk vormde dat volgens hem een probleem. Hij weet dat de tweede seizoenshelft niet makkelijk zal zijn voor zijn team. "De top-vier zit elke race zo'n 30 tot 45 seconden voor ons", legt Alonso uit. "Om in de top-acht te eindigen, hebben we uitvalbeurten van de auto's voor ons nodig. Het is dus niet makkelijk om die negende en tiende plaats veilig te stellen."

"Sterker nog, daar zijn we de laatste races nooit in geslaagd", voegt Alonso toe. En inderdaad, Alonso en Stroll wisten in Hongarije en België niet tot de top-tien door te dringen. De Spaanse coureur stelt daarom zijn verwachtingen voor de resterende tien races bij. "Het zal elk weekend het doel worden om punten te scoren en in Q3 te staan. Maar dat is voor wat betreft de zichtbare resultaten. Op de achtergrond hebben we veel testspullen en veel ideeën die we willen proberen voor de auto van volgend jaar. Dat zal ook mijn grootste motivatie - of grootste hoop - zijn voor de komende tien races: om een goed inzicht te krijgen in veel van de vraagtekens die we hebben en het seizoen af te sluiten met een duidelijk idee." Met name die focus op 2025 geniet voor Alonso prioriteit. "Het maakt niet uit of we in de punten eindigen of niet: we moeten ervoor zorgen dat we volgend jaar op de juiste manier van start gaan."