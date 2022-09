Waarom Alpine zich ondanks eigen fouten gepiepeld voelt door Piastri

Na het plotselinge vertrek van Alonso lag het in de lijn der verwachting dat Piastri zijn F1-debuut zou maken in Franse dienst, maar hij had al een contract getekend bij McLaren. Alpine vocht de uitspraak aan, maar de Contract Recognition Board van de FIA oordeelde dat de stap van de Australiër rechtsgeldig was. Het betekent dat Alpine nu naarstig op zoek is naar een coureur voor 2023.

Maar naast de zoektocht naar een teamgenoot voor Esteban Ocon, is het Alpine-kamp vooral teleurgesteld achtergebleven. Alpine CEO Laurent Rossi sprak recent voor het eerst sinds het vertrek van Piastri met de media. Rossi steekt, zoals je van hem zou verwachten, zijn mening niet onder stoelen of banken over de gang van zaken. Alonso tekende in ruil voor een flinke zak geld bij Aston Martin. “Hij wilde meer dan een contract voor twee jaar”, reageert Rossi in Monza op Alonso’s vertrek. “Dat was niet een totale showstopper, maar dat wilde hij. Wij konden dat niet bieden. Ik denk dat we eruit konden komen, maar volgens mij heeft hij daarna een aanbieding gehad die hij niet kon weigeren. Wij konden dat niet bieden. Dat is het silly season van F1. Ik hoop dat hij sportief de verkeerde beslissing neemt, dat zou betekenen dat we nog voor Aston Martin staan. Verder kan ik het hem niet kwalijk nemen als hij een beter aanbod gehad heeft. Fernando is een geweldige kampioen, een legende in deze sport en ook van ons merk. Hij presteert nog steeds, hij is professioneel. Dat is het leven. We gaan door en dat is het wat betreft Fernando.”

Vertrek Piastri een ‘extreme teleurstelling’

Rossi heeft begrip voor de stap van Alonso, maar zijn toon verandert als het om Piastri gaat. Hij steekt de hand in eigen boezem als het gaat om het contract van Piastri. Dat was niet waterdicht waardoor de rijder inderdaad kon ingaan op een aanbod van McLaren. Toch is Rossi zeer teleurgesteld over het gebrek aan loyaliteit van het jonge toptalent. Het team had samen met Piastri een plan gemaakt om hem tot reserverijder te promoveren. Er was een uitgebreid testprogramma met een totaal van 5.000 kilometer (voor de zomer was 3.700 kilometer daarvan afgelegd), hij had tijdens de raceweekenden en daarbuiten een rol in de simulator, en het zou hem bovendien een racezitje voor 2023 en 2024 bieden. Dat werd uiteindelijk een aanbieding van Williams waar Piastri zich maximaal twee seizoenen zou kunnen ontwikkelen voor hij de overstap zou maken naar Alpine. Voor veel coureurs zou dat een gouden kans geweest zijn, maar de ‘stage’ bij Williams was voor Piastri een reden om te kiezen voor de McLaren-route.

Alpine CEO Laurent Rossi is 'extreem' teleurgesteld in Oscar Piastri Foto: Alpine

Rossi erkent dat zijn team meer had moeten doen om Piastri vast te houden, maar laakt de loyaliteit van de jongeling. “Wat betreft Oscar ben ik zeer teleurgesteld, we hebben ons aan hem verbonden en we zijn extreem loyaal geweest”, zegt Rossi. “We hebben technische fouten gemaakt, juridische fouten. Daardoor stond de deur open. Maar we hadden niet gedacht dat we ons daar zorgen over moesten maken. Als je zoveel aan een coureur geeft, dan is het bijna een traditie dat je het ook weer terugkrijgt van de coureur. George Russell heeft drie jaar bij Williams gezeten, een goede school, om te leren en daarna terug te keren bij de hoofdmacht. Charles Leclerc deed hetzelfde bij Sauber voor hij terugkeer naar Ferrari. Hetzelfde gebeurde ook Verstappen, Seb Vettel. De lijst is lang. Het is normaal om terug te keren bij het team dat zoveel in je geïnvesteerd heeft. We zijn heel erg teleurgesteld, we dachten dat hij onze investering zou waarderen. We hebben fouten gemaakt, maar we staan ook voor onze waarden. Dat kan van hem niet gezegd worden. Hij heeft de kans gegrepen om elders voor een betere deal te gaan. Dat gebeurt met een reden. We delen niet dezelfde waarden. Wellicht is het beter om niet met elkaar door te gaan.”

De recente uitspraak van de CRB suggereerde dat Piastri richting McLaren trok omdat Alpine hem aan het lijntje hield. Rossi is ervan overtuigd dat er achter de schermen meer speelde. Piastri zou volgens de Alpine-voorman het tekenen van een contract juist steeds uitgesteld hebben. “Ze hebben bereikt wat ze wilden, de focus lag op de verkeerde dingen. Wanneer je alle grote zaken toezegt, de basis van de samenwerking, is het dan nog belangrijk hoeveel dagen marketing je doet wanneer het regent, welke sweater je moet dragen? Denk je echt dat de deal daarom niet rond is gekomen? We hebben hem heel vaak een contract voorgelegd, maar hij tekende nooit. Je kunt niet zeggen dat hij de informatie niet had. Hij had de contracten, maar tekende gewoon niet. Het is een catch-22. Je kunt altijd zeggen dat het contract niet kwam, maar hij had het zeker wel.”

Geld de beslissende factor

Hij voegt toe: “De reserve-deal die aangekondigd werd, de training daarvoor was gestart, alles werd uitgevoerd. Hij werd betaald als reserve. Het tweede contract was voor hem om te racen in 2023. Toen we een zitje voor hem hadden, was het contract er al. We dachten dat daarmee de kous af zou zijn. Wanneer je dan naar andere dingen begint te wijzen die dienen als afleiding en de woorden ‘ik voelde de liefde niet’ gebruikt… Sorry hoor, maar ik heb hem meer liefde gegeven dan elke junior bij welk team dan ook. Dat is de liefde die een coureur wil voelen. Wanneer je dat doet, kun je dit soort dingen niet zeggen. Er is naar excuses gezocht, zo simpel is het.”

Met de kennis van nu weet Rossi waarom Piastri vertrokken is: McLaren legde meer geld op het kleedje. “Het is niet de vraag of aan bepaalde deadlines voldaan is. Hij wilde naar McLaren en heeft dus een beter aanbod gekregen. Ik denk niet dat het om de sportieve motieven gaat, die zijn nagenoeg hetzelfde. Ik zou durven zeggen dat wij het beter voor elkaar hebben. We zijn een fabrieksteam, hij is hier getraind en hij kent iedereen. Ik hoor veel vragen en suggesties wie nu eigenlijk fout zat, maar het is simpel. Iemand was aan het shoppen, kreeg een betere deal en koos ervoor om die aan te grijpen. Het heeft geen zin om excuses te zoeken, we weten wat er gebeurd is.”