De vragen die overblijven na de saga rond Susie en Toto Wolff

Het sloeg dinsdag in de Formule 1-wereld in als een bom: de bekendmaking dat de FIA ging onderzoeken of er sprake was van belangenverstrengeling binnen de familie Wolff. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou naar verluidt informatie van het FOM krijgen via zijn vrouw Susie Wolff, die als F1 Academy-directeur werknemer binnen die organisatie is. Donderdagavond trok de FIA het onderzoek echter weer in, maar de schade was al aangebracht. Alle betrokkenen bij F1 vragen zich hardop af: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? We lopen de belangrijkste vragen langs.

Waarom stelde de FIA het onderzoek in?

In eerste instantie bleek dit antwoord voor de hand liggend. In de verklaring van de FIA stond dat er teambazen waren die geklaagd hadden over een opmerking van Toto Wolff tijdens een meeting tussen alle topmannen. De renstallen waren er echter als de kippen bij om dit te ontkennen en deden dat opvallend genoeg in precies dezelfde woorden. Hier begint de schoen dus al stevig te wringen. Het kan natuurlijk zijn dat er achter de schermen wat geklaag te horen was, maar een formele klacht indienen is daar nog heel ver van weg.

Het antwoord op de vraag blijft dan nog heel ver weg. Klopt het dan dat het via een nieuwsmedium bij de FIA is binnengekomen? En is dat reden genoeg om het officieel te onderzoeken? Dat heeft twee kanten. Aan de ene kant is het de taak van de federatie om te handhaven, wat zij ook in het statement over het stoppen van het onderzoek noemden. Aan de andere kant gaat het wel erg ver om het dan direct zo openbaar te maken.

Waarom gooide de FIA het zo snel in de publiciteit?

Dat is dan ook direct de volgende vraag. Wat is voor de autosportorganisatie de reden om binnen zeer korte tijd en plein public bekend te maken dat zij het onderzoek gingen uitvoeren? Normaal gesproken is een dergelijke bekendmaking alleen van toepassing als er overtuigend bewijs is dat er regels verbroken worden. In eerdere situaties waarin er vermoedens zijn dat men niet volgens de regels werkt, gaat de FIA eerst achter de schermen kijken wat er aan de hand is, voordat zij de stap naar het publiceren zetten. Dat nu het statement naar buiten werd gebracht zonder dat Mercedes, Wolff en zelfs FOM ervan wist, is hoogst opvallend.

Tel daarbij op dat het statement over het terugtrekken van het onderzoek niet spreekt over een uitgebreid onderzoek, maar alleen rept over het doorlezen van wat documenten. Het is daarom moeilijk te begrijpen waarom de FIA niet voordat men alles naar buiten bracht, is gaan lezen of rond is gaan vragen. Het voelt verre van eerlijk dat Wolff, Mercedes en FOM door het slijk werden gehaald, voordat er ook maar enigszins goed vooronderzoek gedaan is.

Wat nu?

Hoewel de FIA ongetwijfeld hoopt dat de kous af is nu het onderzoek niet verder gaat, is de kans klein dat het voorval zomaar wordt vergeten. De familie Wolff en Mercedes zijn een paar dagen lang de kop-van-jut geweest, zonder dat daar daadwerkelijk keihard bewijs voor was en dat is niet iets wat zomaar aan de kant geschoven wordt. Het is duidelijk dat de FIA en Mercedes continu met elkaar in gesprek zijn over hoe dit op te lossen en hoe de reputatieschade die toch toegebracht is hersteld wordt. Het is daarom ook interessant om te zien of de FIA een statement met excuses naar buiten brengt, of dat de president Mohammed Ben Sulayem persoonlijk met een excuus komt.

Wat wel als een paal boven water staat, is dat de FIA zijn lessen hiervan moet leren en in de toekomst zorgvuldiger moet zijn met het naar buiten brengen van zulke beschuldigingen. Zeker ook omdat het met een paar simpele telefoontjes en wat gesprekjes hier en daar allemaal al duidelijk was dat er niets onrechtmatigs aan de hand was. Laat dit een harde les zijn, wat als schoolvoorbeeld voor de toekomst kan dienen voor hoe het niet moet.