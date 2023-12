Deze ontwikkeling volgt nadat de FIA het nodig vond om op te treden naar aanleiding van klachten van F1-teambazen over de activiteiten van het echtpaar. Toto Wolff is teambaas van het Formule 1-team van Mercedes terwijl Susie Wolff directeur is van de F1 Academy, die wordt gerund door de houders van de commerciële rechten van de F1. Naar verluidt zijn er zorgen geuit dat het tweetal toegang heeft tot informatie die normaal gesproken niet beschikbaar is via de reguliere kanalen - wat daarom gezien zou kunnen worden als belangenverstrengeling.

De suggestie is dat Toto Wolff toegang heeft tot vertrouwelijke kennis over de activiteiten van FOM, die rivaliserende teambazen niet hebben, terwijl Susie goed op de hoogte is van discussies tussen teambazen die van nut kunnen zijn voor FOM. Dit heeft geleid tot zorgen dat geheime gesprekken op teambaasniveau zouden kunnen worden doorgegeven aan het topmanagement van de F1.

In een artikel van het tijdschrift BusinessF1 werd gesuggereerd dat een opmerking van Wolff tijdens een vergadering voor teambazen aanleiding is voor de teambazen om een klacht in te dienen. Die opmerking zou namelijk onthullen dat hij over informatie beschikte die alleen van FOM afkomstig kon zijn. Concurrenten hebben hun zorgen niet publiekelijk geuit, maar naar verluidt is er bij FIA-president Mohammed Ben Sulayem gelobbyd over een mogelijke belangenverstrengeling. Als gevolg daarvan heeft Ben Sulayem de Compliance-afdeling van de FIA verzocht om dit te onderzoeken.

"De FIA is op de hoogte van speculaties in de media over de bewering dat informatie van vertrouwelijke aard zou zijn doorgegeven aan een F1-teambaas door een lid van het FOM-personeel", valt in een verklaring van de FIA te lezen. "De Compliance-afdeling van de FIA onderzoekt de zaak."

Susie Wolff werd in maart aangewezen als directeur van de F1 Academy. Daarvoor was zij van 2018 tot en met 2022 teambaas en CEO van het Venturi Formule E-team. In haar taak als directeur van de F1 Academy legt Susie Wolff direct verantwoording af aan F1-baas Stefano Domenicali.