Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

Na een bloedstollend duel tussen Charles Leclerc en Max Verstappen in Jeddah trok het Formule 1-circuits naar het aangepaste circuit in Albert Park, Melbourne. De Grand Prix van Australië gaf niet het spektakel dat we veertien dagen eerder in Saudi-Arabië hadden gezien, maar bood uiteindelijk genoeg stof tot napraten. Hoewel Leclerc onbedreigd en haast Schumacheriaans naar de zege reed, werd het voor Max Verstappen juist een drama. Maar wat gebeurde er precies? Hoe kan Red Bull Racing deze problemen in de toekomst voorkomen? Wellicht heeft de Grand Prix van Australië voor veel vragen gezorgd. Misschien heb je wel een vraag die losstaat van deze race, bijvoorbeeld over bepaalde procedures of de voorbereidingen van een coureur. Elke vraag is welkom, alles kan en alles mag.

Stel je Formule 1-vragen aan Motorsport.com!

Motorsport.com beantwoordt graag al je vragen over de Formule 1, ongeacht het onderwerp. Stuur daarom tot en met donderdag 14 april 12.00 uur je vragen in. Dit kan in de comments onder dit artikel of via Twitter, Facebook, Instagram of YouTube. Uiteraard mag het ook per mail via nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox. Dan geven wij antwoord op de beste inzendingen! Zo ben je nog beter op de hoogte voordat de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola van start gaat.