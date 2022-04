Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

De vierde ronde van het F1-programma is achter de rug. De Grand Prix van Emilia-Romagna was het eerste weekend waarin de coureurs in de regen moesten rijden en een aantal spinden dan ook van de baan tijdens de spannende kwalificatie. Mercedes heeft de zaakjes nog niet orde. George Russell werd dan wel vierde, dit ging wel gepaard met een hoop gehobbel. Teamgenoot Lewis Hamilton kan totaal niet uit de voeten met de W13 en finishte kleurloos buiten de punten. Maar wat probeert Mercedes allemaal om porpoising te boven te komen en waarom heeft Hamilton zoveel moeite met de auto? Bij Red Bull lijkt het lek boven. Het tempo van de RB18 was ongenaakbaar in Italië en Max Verstappen maakte er dan ook een grand slam van. Wat heeft Red Bull precies gedaan? Wellicht heeft de Grand Prix in Italië voor veel vragen gezorgd. Misschien heb je wel een vraag die losstaat van deze race, bijvoorbeeld over bepaalde procedures of de voorbereidingen van een coureur. Elke vraag is welkom, alles kan en alles mag.

Stel je Formule 1-vragen aan Motorsport.com!

Motorsport.com beantwoordt graag al je vragen over de Formule 1, ongeacht het onderwerp. Stuur daarom tot en met vrijdag 29 april 12.00 uur je vragen in. Dit kan in de comments onder dit artikel of via Twitter, Facebook, Instagram of YouTube. Uiteraard mag het ook per mail via nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox. Dan geven wij antwoord op de beste inzendingen! Zo ben je nog beter op de hoogte voordat de Grand Prix van Miami van start gaat.