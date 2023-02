Zij vertrokken in het spoor van teambaas Jost Capito. Zijn opvolger James Vowles moet nu zoeken naar de poppetjes die de belangrijkste technische functies bij het team uit Grove kunnen invullen. Dat is – gezien de lange periode van gardening leave bij personen in dergelijke functies – geen klus die binnen enkele weken afgerond is. “Als gevolg van de veranderingen binnen het team hebben we geen technische structuur meer, het is een prioriteit dat op te lossen”, zegt Vowles. “In eerste instantie moet de structuur staan voor een technisch directeur, een aero-topman. Dat heeft de organisatie nodig om uiteindelijk nog een stap te zetten.”

Een haastklus is het echter niet. “De organisatie staat goed, het werkt zonder dat we een TD hebben”, merkt de voormalig Mercedes-man op. “De auto staat op de baan en is gebouwd, het team heeft de afgelopen winter geweldig werk verricht om zover te komen. Het gaat niet om de korte termijn, maar voor de lange termijn moeten we iemand hebben en zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit. We gaan ons niet haasten, het belangrijkste is dat we iemand vinden die in de organisatie past.”

Vowles trof bij aankomst in Grove een groep gemotiveerde mensen, ondanks het gebrek aan succes in de voorbije vijftien jaar. Voor de nieuwbakken teambaas is het vooral wennen aan het feit dat Williams veel minder middelen tot haar beschikking heeft dan bij zijn vorige werkgever het geval was. “We moeten begrijpen waar Williams staat. Ik was onderdeel van een organisatie waar het onmiddellijk geregeld werd als je iets nodig was, wij hadden alles wat we nodig hadden. Dat is wel een verandering met dit team. Zeker met het budgetplafond is het lastiger om zaken binnen te halen of ervoor te betalen.”

Williams heeft een goede start achter de rug in de F1-test, maar volgens Vowles is het nog te vroeg daar conclusies aan te verbinden. “Het is met de huidige omstandigheden in Bahrein heel lastig om de balans goed te krijgen”, vindt hij. “Daardoor zie je mensen worstelen en dat maakt het remmen lastig. Verder zien we positief commentaar, zeker ten opzichte van vorig jaar. Het is nog vroeg om te zeggen waar we staan, ik durf nog geen conclusies te trekken.”