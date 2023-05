Bij het ingaan van het Grand Prix-weekend in Monaco werd Aston Martin gezien als een van de grootste kanshebbers op de zege. De AMR23 bleek in de eerste races van het seizoen namelijk vooral sterk in de langzamere bochten, waar er op het stratencircuit van Monte Carlo genoeg van zijn. Het team uit Silverstone sloot de dag dan niet als snelste af, wel liet Fernando Alonso een indrukwekkende snelheid zien in de groene bolide. De Spanjaard, die zich op de boordradio regelmatig beklaagde over het verkeer, noteerde vrijdag een tweede en vierde tijd en was in de tweede training slechts twee tienden langzamer dan Max Verstappen.

"We hebben genoeg ronden gereden en we hebben een goed begrip van de auto gekregen", blikt Alonso terug. "Het was belangrijk om vroeg in het weekend in het ritme te komen en uit de problemen te blijven. In beide sessies voelde de auto goed aan en de auto is makkelijk te besturen, dat helpt op een circuit als dit. Er zullen dit jaar veel hoogte- en dieptepunten zijn voor iedereen, dus we moeten klaarstaan om elk weekend te leveren. Sommige weekenden zullen we sneller zijn dan onze concurrenten en in andere gevallen kan het anders zijn, maar ik kijk uit naar de kwalificatie", aldus de Spanjaard.

Teamgenoot Lance Stroll had nog iets meer moeite in de vrijdagtrainingen: hij kwam niet verder dan de negende en elfde tijd en weet dat er werk aan de winkel is. "Elke ronde telde in de training: het is een korte ronde, het is altijd lastig om alles voor elkaar te krijgen maar we hadden wat goede runs en hebben veel geleerd", vat Lance Stroll zijn eerste dag in Monaco samen. "De AMR23 werkt goed hier en gedraagt zichzelf absoluut. We zullen ons richten op een paar laatste dingen. Het veld zit al het hele jaar dicht bij elkaar, dus het is van essentieel belang om alles op een rijtje te hebben voor de kwalificatie. We blijven aan de auto werken en zullen zien wat we zaterdag kunnen doen", aldus de Canadees.

Video: Fernando Alonso uit op boordradio ontevredenheid over het verkeer in Monaco