Voormalig Mercedes-engineer verdedigt bedenker zero pod-concept

Tijdens de Formule 1-testdagen voorafgaand aan het seizoen 2022 kwam Mercedes ineens met een zero pod-concept op de proppen. Het team uit Brackley nam daarmee een compleet andere afslag dan de rest van het veld. Het idee kwam uit de koker van toenmalig technisch directeur Mike Elliott, maar het bleek een verkeerde keuze te zijn. Was Mercedes voor 2022 nog het te kloppen team, die status verloor de renstal door het verkeerde concept. James Allison keerde terug om de meubelen te redden en Elliot verliet het team uiteindelijk in oktober 2023. Voormalig Mercedes-aerodynamicus Philipp Brändle is ondanks het falen van dit project ervan overtuigd dat Elliott een topengineer is.

"Mike Elliott was mijn leidinggevende. Toen ik daar werkte, was hij hoofd aerodynamica. Ik haalde veel inspiratie uit zijn werk, want ik ken niemand die zoveel van het totale plaatje van de Formule 1 weet", vertelt Brändle tegen Motorsport-total.com, de Duitse zustersite van Motorsport.com. "Hij drukte ons aerodynamici altijd op het hart dat er meer is dan alleen aero. Er zijn meer effecten dan we kunnen zien in de windtunnel. In de windtunnel komt bijvoorbeeld de wind alleen maar van voren, terwijl dat in het echt niet altijd zo is. Je kan je voorstellen dat als je van rijrichting verandert, er een andere luchtstroom ontstaat. Zoiets kan je niet in de windtunnel simuleren. Er zijn dan bijvoorbeeld wiskundigen en modelbouwers nodig, die brengen de data samen om een zo'n reëel mogelijk beeld te creëren."

Mike Elliott Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Toch nam Elliott met het zero pod-concept een verkeerde afslag. Brändle gelooft niet dat het eerlijk is om Elliott daar volledig op af te rekenen. "Dat komt omdat anderen dit ook kan overkomen", aldus de Oostenrijker, die wel snapt waarom Mercedes James Allison weer terugbracht als technisch directeur. "Hij [Allison] heeft meer ervaring als technisch directeur en heeft dat ook bij een ander team opgedaan. Hij was immers in die functie ook bij Ferrari werkzaam."

Elliott naar behoren gepresteerd

Elliott is na zijn vertrek bij Mercedes niet meer in F1 actief geweest. Volgens Brändle is dat zonde, want hij gelooft heilig dat zijn voormalig leidinggevende goed genoeg is. "Ik denk dat hij echt recht heeft gedaan aan zijn functie en alles heeft geprobeerd. Het kan zijn dat hij een paar verkeerde beslissingen nam, dat is dan maar zo. Of dat ook de reden is dat hij zijn baan verloor, dat kan ik jammer genoeg niet beantwoorden", besluit Brändle, die tegenwoordig analist bij de Oostenrijkse tv is.