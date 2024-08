Van alle tien Formule 1-teams verkeert Mercedes misschien wel het beste in vorm. Lewis Hamilton won twee van de afgelopen vier races, George Russell won er één. Teambaas Toto Wolff hoopt dat zijn team dit momentum kan vasthouden nu het seizoen hervat wordt in Zandvoort, de eerste van nog tien resterende races. "We zijn er klaar voor om weer te gaan racen in Zandvoort", blikt Wolff vooruit. "Voor de zomerstop hebben we momentum opgebouwd met een verbeterde auto en betere resultaten. We willen die vooruitgang een vervolg geven in de laatste tien races van het seizoen."

Door de sterke vooruitgang heeft Mercedes het gat naar Ferrari in het constructeurskampioenschap flink gedicht. Het verschil bedraagt nog altijd een ruime 79 punten, maar dat was in Monaco nog een verschil van 156 punten. Mercedes heeft dus grote stappen gezet met de W15, maar geheel tevreden is Wolff nog niet. "We weten dat we een inhaalslag te maken hebben", geeft de Oostenrijker toe. "We zijn nog niet in staat om bij elke Grand Prix voor de zege te vechten. Maar we hebben goede stappen gezet in het verbeteren van de zwakheden van de W15 en zullen er hard aan blijven werken om nog meer stappen te zetten. Als we dat kunnen doen, dan zullen we het gat naar degenen voor ons in beide kampioenschappen dichten", aldus Wolff, die zijn team onlangs het doel had gegeven om in de top-drie te eindigen.

Wat in Zandvoort in het voordeel lijkt te zijn van Mercedes, is het feit dat het met temperaturen van rond de 20 graden relatief koel blijft - omstandigheden waarin de W15 goed presteert. Bovendien is er kans op regen en is de kwalificatie op dit circuit van groot belang. Wolff kijkt uit naar de Grand Prix van Nederland en geniet van het duinencircuit met zijn unieke uitdagingen. "Zandvoort is een uitdagend circuit", zegt Wolff. "Met zijn banking, zeer snelle gedeelten en krappe lay-out heeft dit een old-skool gevoel. De gepassioneerde Nederlandse fans zorgen altijd voor een geweldige sfeer. Het is een goede locatie om weer terug aan het werk te gaan en we zijn enthousiast over de uitdagingen die de rest van het seizoen voor ons liggen."