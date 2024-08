Voormalig Mercedes-engineer legt uit wat Hamilton zo goed maakt

Voor Lewis Hamilton komt er aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen een einde aan zijn succesvolle samenwerking met Mercedes. De Brit heeft in zijn periode bij de Duitse renstal ook gewerkt met Philipp Brändle, die jarenlang een aerodynamicus bij het team was. In gesprek met Motorsport-Ttotal.com, een zustersite van Motorsport.com, vertelt de Oostenrijker waarom Hamilton zo'n uitzonderlijk goede coureur is.

"Wat Lewis simpelweg onderscheidt, is zijn ongelooflijke gevoel voor de auto. Ik moet zeggen dat hij qua data en technologie misschien niet zo goed is als toen Nico Rosberg en nu George Russell, maar hij heeft een ongelooflijk gevoel voor de auto. Dat zeiden ze vroeger ook over Michael Schumacher", vertelt Brändle, die een voorbeeld geeft. "Als er met 320 kilometer per uur een schroefje losschiet, dan voelt hij dat gewoon in de auto."

De voormalig engineer ziet ook dat Hamilton zich nooit zomaar uit het veld laat slaan. "Als hij de geringste kans voelt om succes te boeken, gaat hij er 200 procent voor", aldus Brändle, die tegelijkertijd ook een negatieve karaktereigenschap ziet. "Als hij het gevoel heeft dat de auto niet goed loopt of hij geen kans heeft, dan laat hij zichzelf een beetje in de steek. Dat is wel jammer."

Bandenfluisteraar

In de F1-wereld staat Hamilton ook bekend als iemand die goed met zijn banden om kan gaan. Brändle heeft talloze keren meegemaakt dat de zevenvoudig wereldkampioen dat goed deed en haalt een voorbeeld aan van wat hem het meest is bijgebleven. "Hij voelt de band als geen ander aan en kan deze sensationeel goed managen", aldus de technicus. "Een paar jaar geleden reed Red Bull met Max [Verstappen] vooraan. Zij besloten toen om een tweestopper te doen, dus moest Mercedes wat anders doen. Anders waren ze er niet voorbij gekomen." Hamilton voerde een extra stop door, wat hem aan het einde van de race weer dichterbij bracht. "In de eerste bocht van de laatste ronde haalde hij hem in. Daar liet hij zijn klasse weer zien."