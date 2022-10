VIDEO: Zware regenval leidt tot uitstel start GP Singapore

De dertiende editie van de Grand Prix van Singapore had om 14.00 uur Nederlandse tijd - 20.00 uur lokale tijd - van start moeten gaan. Een uur voor het geplande aanvangstijdstip liet de wedstrijdleiding echter weten dat de startprocedure is uitgesteld. Dit wegens zware regenval op het Marina Bay Street Circuit. Inmiddels is duidelijk dat de formatieronde om 15.05 uur Nederlandse tijd - 21.05 uur in Singapore - begint.

De coureurs konden zaterdag al wennen aan natte omstandigheden in Singapore. Toen werd de derde vrije training met een half uur ingekort wegens de regen. Daarnaast werd de kwalificatie verreden op een opdrogende baan. Daarin pakte Charles Leclerc de pole-position en eindigde Max Verstappen als achtste, na een miscalculatie met de brandstof door het team.

Video: Safety car verkent nat circuit in Singapore