Horner over naar binnen halen Verstappen: “Moeilijkste call van de wereld”

Na een natte dag op het stratencircuit van Singapore was het asfalt tijdens het laatste deel van de kwalificatie eindelijk droog genoeg voor slicks. Ook tijdens Q3 werden de omstandigheden op de baan steeds beter, waardoor de rondetijden flink omlaag bleven gaan. Max Verstappen stond kort voor het einde tweede in de tijdenlijst en was bezig aan een snelle ronde - hij had twee paarse sectoren gereden - toen hij in de laatste sector de instructie kreeg om zijn ronde af te breken, omdat hij op tijd bij de streep zou zijn om nog een laatste ultieme gooi te kunnen doen naar de pole. Verstappen zou namelijk de laatste zijn die een snelle ronde kon inzetten. Alleen had het team een kapitale fout gemaakt: er zat niet genoeg brandstof in de auto voor die extra ronde.

“We hebben ons misrekend”, erkent Christian Horner voor de camera van Viaplay. “We hadden voor vijf ronden brandstof in de auto gedaan, maar doordat de baan zo snel verbeterde, kregen we de mogelijkheid om een zesde ronde te doen. Max bevond zich zodoende in een perfecte uitgangspositie. Maar het is natuurlijk wel cruciaal dat je voldoende brandstof over hebt voor een monster.”

Verstappen reageerde furieus toen hij te horen kreeg dat hij zijn laatste ronde moest afbreken. Hij was op dat moment op weg naar de pole en na afloop werd duidelijk dat zijn vorige ronde ook snel genoeg zou zijn geweest voor de eerste startplek. “Het was de moeilijkste call van de wereld”, zegt Horner over het moment dat het team aan Verstappen moest laten weten dat hij de RB18 naar de pits moest sturen. “Hij zat op dat moment 2,5 seconden onder zijn eigen tijd. Maar als je daarna niet genoeg brandstof hebt voor een monster, dan moet je uit de pitstraat starten. Het was erg frustrerend.”

Sergio Perez bracht bij het zwaaien van de vlag 1.49.434 op de klokken, waarmee hij 0.022 van de tijd van Charles Leclerc verwijderd bleef. “Onze pace was geweldig”, probeert Horner het van de positieve kant te bekijken. “En Checo heeft een fenomenale prestatie geleverd. Hij kwam slechts twee honderdsten tekort. Hij zat er heel dichtbij.” Het is voor Perez de eerste keer dat hij in Singapore van de eerste startrij vertrekt. Verstappen moet het door de verkeerde inschatting van zijn team zondag doen met de achtste startplek.

Verstappen heeft in Singapore zijn eerste mogelijkheid om zijn tweede wereldtitel binnen te halen. “Maar we hebben het onszelf net wel moeilijker gemaakt door als achtste te kwalificeren”, beseft Horner maar al te goed. “Maar we zullen alles geven en we hebben dit jaar gezien dat het met deze auto’s mogelijk is om te vechten. Het zal ook belangrijk worden dat Checo een goede start maakt. We zullen zien. Het is een lange race.”

Video: Christian Horner blikt terug op de kwalificatie in Singapore