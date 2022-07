Lewis Hamilton boekte tijdens de Grand Prix van Frankrijk van 2019 zijn zesde overwinning van het seizoen door maar liefst 18 seconden voor teamgenoot Valtteri Bottas over de finish te komen. Spannender was de strijd om de zevende positie. Aanvankelijk leken alleen Lando Norris en Daniel Ricciardo daar om te gaan strijden, maar in de laatste ronde meldden ook Kimi Raikkonen en Nico Hülkenberg zich in dat duel.

Wat volgde was een zinderend duel op Mistral Straight en in de chicane die het lange rechte stuk in tweeën deelt. Ricciardo wist Norris aanvankelijk te passeren, maar verloren zoveel snelheid dat Raikkonen kon profiteren. Ricciardo nam vervolgens Raikkonen weer te grazen door met alle wielen buiten de baan te gaan en zo de zevende plek te pakken, waarna Hülkenberg zich ook langs Norris knokte voor op dat moment de negende positie. In deze volgorde kwamen de coureurs ook over de finish, maar na afloop zou Ricciardo nog twee tijdstraffen ontvangen voor buiten de baan inhalen. Hij viel hierdoor terug naar P11, terwijl Raikkonen, Hülkenberg, Norris en Pierre Gasly een plekje opschoven en de laatste punten pakten.

Video: Vier auto's in prachtig duel om zevende plek in GP Frankrijk