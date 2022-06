VIDEO: Sergio Perez valt al vroeg uit in F1 Grand Prix van Canada

De Grand Prix van Canada is voor Sergio Perez uitgelopen op een rampzalig weekend. De Mexicaan reisde vol goede moed af naar Montreal voor de eerste F1-race aldaar sinds 2019. Van die goede bedoelingen is echter bijzonder weinig terecht gekomen. Zo verliep de vrijdag beroerd door een verkeerde keuze met de afstelling en viel de zaterdag letterlijk en figuurlijk in het water. Perez schoof in het tweede deel van de kwalificatie van de baan in bocht 3, waarna hij vroegtijdig klaar was.

De winnaar in Monaco moest daardoor vanaf P13 komen op het Circuit Gilles Villeneuve om de schade in het kampioenschap te beperken. In de openingsfase wist Perez nog wel enkele plekken goed te maken, maar de pret bleek van korte duur. In ronde 9 gaf zijn RB18 namelijk de geest. "I'm losing the engine", liet de man met startnummer 11 via de boordradio weten.

Of het motor of de versnellingsbak - waar het wel iets van weg had - was, het verandert niets aan het eindresultaat. Perez heeft voor de tweede keer dit seizoen een nulscore laten noteren. Qua DNF's komt hij daarmee op gelijke hoogte met Max Verstappen en Charles Leclerc, die ook al tweemaal ridder te voet werden in het Formule 1-seizoen 2022.

