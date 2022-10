VIDEO: Samenvatting F1 GP van Japan op Motorsport.com Er werd na de finish nog even over getwijfeld, maar inmiddels is duidelijk dat Max Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel heeft behaald. Dat deed hij door de Japanse Grand Prix te winnen, voor Sergio Perez en Charles Leclerc. Hoe dat resultaat tot stand kwam, zie je in de onderstaande video.