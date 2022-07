VIDEO: Max Verstappen over de geheimen van Circuit Paul Ricard

F1-update: Verstappen en Red Bull vinden oorzaak hoge bandenslijtage

Op de donderdag in Paul Ricard ging het bij Red Bull nog voor een belangrijk deel over Oostenrijk. Want waarom lag de bandenslijtage van Max Verstappen zo hoog in Spielberg en is er voor de Grand Prix van Frankrijk beterschap te verwachten? Verstappen gaf aan de verklaring inmiddels te kennen en stipte bandenslijtage ook meteen aan als dé doorslaggevende factor in Le Castellet. Dit en nog veel meer, bijvoorbeeld upgrades bij Mercedes en hoe Ferrari vooruitblikt, bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording in een nieuwe F1-update.